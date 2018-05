İbrahim Yazıcı Stadyumu'nun açılışı gerçekleşti

Gürkan DURAL/BURSA,()

Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan Bursaspor'un lig şampiyonluğu yaşayan merhum başkanı İbrahim Yazıcı'nın ismini taşıyan stadyumun açılışı gerçekleştirildi.

Merhum başkan İbrahim Yazıcı için stadyumda özel bir anı odası oluşturulurken burada şampiyon başkanın kişisel eşyalarından fotoğraflarına, şampiyonluk sevincinin tüm izlerinden, plaketlerine pek çok parça yer aldı. Spor ve siyaset camiasının önde gelenlerinin de katıldığı açılış töreninde ise konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Büyük başkan, seni unutmak mümkün mü? Bu 3 milyonluk kent seni unutmuyor. Asla da unutmayacak. Bugün bizim için onur günü. Mutluluk günü. Bursaspor'un adını tarihe altın harflerle yazan, ölümsüz başkan İbrahim Yazıcı'yı andığımız gündür bugün. Ona olan sevgimizi, saygımızı, milletimizi adını yaşatarak gösterdiğimiz gündür bugün" dedi.

ALİ AY: "RUHU ŞAAD OLSUN"

Bursaspor Başkanı Ali Ay da yaptığı açıklamada, "Bugün sabah rahmetli başkanımızı mezarı başında andık, ruhu şaad olsun. Önemli bir başkandı, Bursaspor'a, Bursa'ya çok güzel şeyler yaşattı. 2010'da 5'inci büyük olarak tarihe geçtik. Bizler de onun izinde bir şey yapmaya çalışıyoruz. Az evvel eski yönetici arkadaşlarla da görüştüm, çok uygun fiyatlarla, o ruhu yaşamak çok önemliydi. O ruhu yaşadılar ve şampiyon yaptılar. Çünkü hakikaten bugünkü futbol değerlerine baktığınızda bugün başarmak imkansız. Ben burada özellikle Nilüfer Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyorum. Böyle değerli kişilerin isimlerini ilelebet yaşatmak için böyle tesislere, mahallelere, sokaklara isimlerini vermemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde de sonraki nesile de örnek olması için bunları yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

SERKAN YAZICI: "BİZİM SEVİNÇLİ GÜNÜ ŞAMPİYONLUK GÜNÜYDÜ"

Merhum başkan İbrahim Yazıcı'nın oğlu Serkan Yazıcı ise, "Babamı kaybedişimizin 5'inci yıl dönümündeyiz. Biz 5 yılda her an bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu 5 yıl içinde gördüğümüz en önemli şey babamın isminin yüreklere yazılmasıydı. Başkanım burada gerçekten ruhu olan bir stat yarattınız, buradan çıkacak sporcuların bir ruh içinde çıkacağına Bursa'ya Türkiye'ye çok faydalar sağlayacağına inanıyorum. Başkanım vefanın bir semt olmadığını herkese gösterdiniz. Biz babamdan Bursaspor taraftarı değil, her zaman büyük Bursaspor taraftarı denilmesini duyduk. Ailem adına konuşuyorum, bizim en sevinçli günü Bursaspor'un şampiyonluk günüydü" açıklamalarını yaptı.

Daha sonra Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından Bursaspor'un 2009-2010 kadrosunda yer alan teknik ekip, oyuncular ve yönetime plaketler takdim edildi. Akabinde ise kurdele töreniyle stadyumun açılışı gerçekleştirildi.

STADYUM 6 BİN KİŞİ KAPASİTELİ

Bursaspor'un merhum başkanı İbrahim Yazıcı'nın anısını yaşatacak olan stadyum, her türlü konfora sahip ve gece maçlarının da oynanabileceği modern bir tesis. 16 bin 200 metrekare alanda inşa edilen, 6 bin seyirci kapasiteli stadyum, 4 bloktan oluşuyor. Tesiste 128 yatak kapasiteli modern donanımlı sporcu oteli ve misafirhane bölümü de var. Güneş enerji sistemiyle enerji tüketiminin bir bölümünü de kendi üretimiyle karşılayacak olan stadyumda yalnızca gündüz değil, gece de maç yapılabilecek. 4 yılda tamamlanan ve 40 milyon TL'ye mal edilen Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu, yalnızca futbol değil, pek çok spor dalına da ev sahipliği yapacak. Stadyumda eskrim, engelli eskrim, masa tenisi, bilardo, squash, pilates ve kondisyon salonu, dans ve dart bölümleri de yer alıyor.

YAZICI, SABAH MEZARI BAŞINDA ANILDI

Öte yandan Bursaspor Kulübü'nün eski başkanlarından İbrahim Yazıcı'ya vefatının beşinci yılı dolayısıyla kabri başında anma töreni yapıldı. Emir Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen törene Yazıcı ailesi, Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yöneticiler, Teknik Direktör Yılmaz Vural, Bursaspor'un şampiyon kadrosundaki futbolcular ile sevenleri katıldı. Yazıcı'nın karanfiller ve çiçeklerle süslenen mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi. Törene katılanlar, programın ardından Yazıcı ailesine üzüntülerini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mustafa Bozbey'in açıklamaları

-Ali Ay'ın açıklamaları,

-Serkan Yazıcı'nın açıklamalar-

-Açılıştan detaylar