İbrahim Üzülmez: "Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyorum"

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, ligde son 5 haftaya girildiğini belirterek, "Süper Lig’e direkt çıkma şansı olan 5 takım var" dedi.

İbrahim Üzülmez, TFF 1. Lig’de oynayacakları Eskişehirspor maçı öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde değerlendirme toplantısı yaptı. Son haftaya kadar 3-5 takımın arasında Süper Lig’e çıkma mücadelesinin devam edeceğini ifade eden Üzülmez, “Bu 5 takımın direkt çıkma şansları var. Biz kendi oyunumuzu bakacağız. Çok kolay bir lig değil. Bu ligde hedefe gitmenin çok kolay olmayacağını her zaman söylüyorum. Çok çalışmamıza, çok iyi bir kadromuz olmasına rağmen biz de sıkıntılar yaşadık. Camiamızın hedeflediği Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Bir İstanbul maçı oynadık, çok zor maçtı ama kazanmak önemliydi. Hem skor, hem de futbol bazen yakalanamaz ama skoru elde ettiğimiz için mutluyuz. Alttaki takımlar bizi aşağıya çekmek için uğraşacaklar, biz ise zirve için mücadele edeceğiz. Bazıları yine arkamızdan konuşuyor. Ben İstanbulspor maçında hakemin lehimize bir kararını görmedim. Taraftarımızın desteği ile Süper Lig’e çıkacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

"EN ZOR MAÇIMIZI ÇIKACAĞIZ"

İç saha maçlarında yaşanan sıkıntıya da değinen Üzülmez, şunları söyledi:

“Evimizde oynadığımız takımlar kapanıyor ve biz o takımı açmak zorunda kalıyoruz. Üretkenlik noktasında, alan bulma noktasında sorunlar yaşıyoruz. Bunları artık bir kenara koyup içerde dışarıda kazanmalıyız. Son dönemeçe girdik. Rakiplerimizin de düşme potasında olması işimizi biraz daha zorlaştırıyor. Biz mücadelemizi coşkumuzu sahaya yansıtırsak taraftarımızla istediğimiz sonuçla sahadan ayrılırız. Şu an Eskişehirspor maçından nasıl 3 puan alırız diye hesaplar yapıyoruz. Şu an en zor maçımız, önümüzdeki karşılaşma olarak görülüyor. Düşme potasındaki bir takım. Ama biz daha çok çalışarak galip gelmek zorundayız. Hep beraber bu takımın başarılı olması için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz son beş haftaya kadar sürecek. Ben oyuncu grubuma güveniyorum."



