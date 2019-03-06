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İbrahim Üzülmez ilk antrenmanına çıktı

Ercan ATA / ANKARA () - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri'yle yolların ayrılması sonrası takımın başına getirilen İbrahim Üzülmez ilk antrenmanına çıktı. Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında...

İbrahim Üzülmez ilk antrenmanına çıktı

Ercan ATA / ANKARA () - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri'yle yolların ayrılması sonrası takımın başına getirilen İbrahim Üzülmez ilk antrenmanına çıktı.
Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek Gençlerbirliği bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Başkent ekibinde İlhan Cavcav Tesisleri'nde basına açık yapılan antrenmanda İbrahim Üzülmez,  başarılı işler yapmak ve Gençlerbirliği'ni olması gereken Süper Lig'e taşımak istediklerini söyledi. 
"HEDEFE ULAŞMAK İÇİN KARAKTER ORTAYA KOYACAĞIZ"
Takımın başında daha önce başarılı işler yaptıklarını belirten İbrahim Üzülmez, "Bu camiada rahmetli İlhan Cavcav döneminde görev alıp pozitif işler yaptık. Bir kez daha İlhan Cavcav'ı rahmetle anıyorum. Süper Lig'deki birçok ekip bize tecrübesiz gözüyle bakarken o bize güvenip görev vermişti. Bu camia konum itibarıyla Süper Lig'de olması gereken camia. Bazen şartlar sizin sıkıntılar yaşamanıza sebep olabiliyor. Karakterli ve doğru oyunculardan kurulan bir takıma sahibiz. Futbolda yalnızca iyi bir takım olmak değil, bunu ortaya çıkarmak gerekiyor. Karakterimizi ortaya koyarsak hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.
"İLK HEDEFİMİZ ALTAY MAÇI"
Altay maçının önemine vurgu yapan Üzülmez, "Fikstür üzerinden konuşmayı çok sevmiyorum, hedef önümüzdeki maçlardır. İlk olarak pazar günü oynayacağımız Altay maçına odaklandık. Çalışmaya başladık, rakibin analizini yaptık. Altay son haftaların en flaş takımı, dolayısıyla bizi zor bir maç bekliyor ama oyuncularımıza inanıyoruz. Umarım bu birliktelik hafta sonundaki maça yansır ve güzel sonuç alırız" ifadelerini kullandı.

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