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İbrahim Üzülmez'den transfer açıklaması

SPOR 21.01.2020, 18:43
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İbrahim Üzülmez'den transfer açıklaması

Gürkan DURAL / BURSA () - Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, transferlere ilişkin yaptığı açıklamada "Kafamızda bir oyuncu var ama isim olarak açıklamak doğru değil. Kulübü de kararı verecek, oyuncu ile oturup inşallah bonservis sorununu çözersek aramıza katmayı istiyoruz" dedi. Üzülmez, transfer edilen oyuncuların da lisanslarının çıkmasına ilişkin başkan Mesut Mestan ile görüştüğünü, 1-2 güne çözüleceğini dile getirdi.
TFF 1’inci Lig’in 19’uncu haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.
Son dakikada atılan gollerle gelen galibiyetlerin kolay olmadığını ve seyircilerde adrenali yükselttiklerini belirten Üzülmez, oyuncuların son ana kadar gösterdikleri gayretin güzel olduğunu vurguladı.
"İSTİKRAR YAKALAMAMIZ GEREKİYOR"
Bu durumdan dersler çıkarmaları gerektiğini de söyleyen deneyimli teknik adam, “Hatalarımız var. Özellikle taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir atmosfer içerisinde bizi desteklediler. Saha içerisinde oyuncularımıza destek verildikten sonra neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Bu maç, en azından bu yarışın içerisinde sonuna kadar olacağımızı gösterdi. Oyuncularımı kutluyorum, daha yapmamız gerekenler var. İstikrar yakalamamız gerekiyor. Özellikle iç sahadaki bu başarıyı, dış saha maçlarında da yansıtmamız gerekiyor” dedi.
"BAŞKAN, LİSANSLARIN 1-2 GÜNE KADAR ÇÖZÜLECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak’ın kart cezaları nedeniyle Akhisarspor maçında görev alamayacak olmasını da değerlendiren Üzülmez, “İkisi de takımın önemli oyuncularından birisi,  maçta görev alamayacak olmaları bizim için dezavantaj ancak onların yerine görev alacak oyuncularımız da görevlerini en iyi şekilde yerine getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeni transferlerin oynamasına dair çalışmalar vardı. Onların da bu hafta, bu hafta içerisinde aramızda olması rekabet adına gerekiyor. Hele ki Kubilay ve Burak’ın cezalı olduğunu düşünürsek yeni transferlerimize Akhisarspor maçında fazlasıyla ihtiyacımız var. Bugün başkanım (Mesut Mestan) ile konuştum, 1-2 güne kadar çözüleceğini söyledi” diye konuştu.
"KAFAMDA BİR OFANSİF ORTA SAHA OYUNCUSU VAR"
Ligin uzun bir maraton olduğunu ve rakiplerin yaptıkları transferler neticesinde ikinci yarıya güçlü kadrolar ile hazırlandıklarına işaret eden deneyimli çalıştırıcı, “Ofansif, üretkenlik anlamında biraz sıkıntılar yaşıyoruz, çok tecrübeli oyuncuya ihtiyacımız var. Devre arası transferler kolay olmuyor, iyi bir oyuncuya sadece biz değil rakiplerimiz de kanca atmaya çalışıyor. Her takımın eksiklikleri var. Bizi ikinci yarı rekabet ve kalite anlamında yukarılara taşıyacak oyuncu olmalı. Kafamızda bir oyuncu var ama isim olarak açıklamak doğru değil. Kulübü de kararı verecek, oyuncu ile oturup inşallah bonservis sorununu çözersek aramıza katmayı istiyoruz. Sadece bizler değil, oyuncuyu isteyen 3-4 kulüp daha var” ifadelerini kullanırken, transfer etmek istedikleri oyuncunun ofansif orta saha olduğunu açıkladı.
"TRANSFERDE DUYGUSALLIĞA ASLA YER YOKTUR"
Bursaspor armasını ve camiasını yukarıya taşıyabilecek, Bursaspor için saha içerisinde mücadele ederek tekmeye kafasını uzatabilecek oyunculara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Üzülmez, “Bu işte duygusallığa asla yer yoktur. Serdar Özkan istediğim bir transferdi, O’nun da üzerine düşen görevler olacaktır. Limana yanaşacağımız dönemde o da maksimum katkı sağlayacaktır. Sorumlulukları fazla olacak dolayısıyla aslolan Bursaspor’dur. Gelen oyuncu da bu doğrultuda aramıza katılacaktır, kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.
Şehirden ve taraftardan destek beklediklerini ifade eden Üzülmez, Bursaspor’un Süper Lig’i hak edecek potansiyelinin olduğuna inandığını belirtti.
"SAHA İÇERİSİNDE EKSİKLİKLERİMİZ VAR"
Sözlerine, “Başarı zordur, herkes ister ama sadece inananlar ulaşır” şeklinde devam eden Üzülmez, “Biz inandık, inşallah bu istikrarlı tabloyu bundan sonraki süreçte devam ettiririz. Rakiplerimiz puan kaybetti, önümüzdeki haftalarda da kaybedeceklerdir. Önemli olan bizim bu istikrarı devam ettirmek. Rakiplerimizin puan kaybı adımıza önemli ama biz kazanmadıktan sonra onların kaybı, bize artı olarak yazmaz. Saha içerisinde eksikliklerimiz var, golü yedikten sonra tamamen skoru koruma içgüdüsüyle tamamen defansif olmaya çalışıyoruz. Halbu ki, bu ligde biraz önde baskı yaptığınız zaman rakipler de hata yapıyor. O anlamda çalışmalarımızı yapmamıza rağmen, oyuncularımız golü attıktan sonra yemeyeyim düşüncesiyle bazen defans yapabiliyor. Taraftarımızın da serzenişi olabiliyor açıkçası bunu bende istemiyorum ama saha içerisindeki psikoloji değişik olabiliyor” dedi.
"ÖZER, BİZİ ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYABİLECEK ÖNEMLİ OYUNCULARDAN BİRİSİ"
Fatih Karagümrük maçında orta sahada mücadele gücünü biraz daha yüksek tutup, atacakları gollerin ardından oyunu tutarak rahat etmeyi planladıklarını kaydeden Üzülmez, ilk yarıda bunu çok fazla gerçekleştiremediklerini dile getirdi. Oyuncularının iyi niyeti olduğunu ancak saha içerisindeki mücadeleyi biraz daha az kazandıklarını söyleyen tecrübeli çalıştı, ikinci yarıda Özer Hurmacı ve Recep Aydın’ın girmesiyle oyun içerisinde bambaşka bir görüntüye büründüklerini kaydetti. Özer’in de iyi bir kamp dönemi geçirdiğine işaret eden Üzülmez, Özer’in kendilerini şampiyonluğa taşıyabilecek önemli oyunculardan biri olduğunu vurguladı.
"SELEZNOV İYİ NİYETLİ"
Yevgen Seleznov hakkında gelen bir soruyu da yanıtlandıran Üzülmez, “Mircea Lucescu ikimizin de hocasıydı. İlk antrenmanı yaptırdığımda, antrenman ile ilgili toplantıda ‘Sen tamamen Lucescu gibi yaptırmaya çalışıyorsun’ diyordu. Kaliteli, yetenekli bir oyuncu. Tabii ki her şeyi dört dörtlük olsa çok daha üst düzey liglerde olur bunu da kabul etmek gerekiyor. Bizi de sahiplenmeye başladı, ‘Şampiyonluk yolunda çok önemli bir parça olacağım, sizi ve camiayı sevdim’ diyor. Hal böyleyken, bizde O’na şans vermeye çalışıyoruz. Zaman zaman saha dışında disiplinsiz anlamında görmediğimiz şeyler de oluyor, o kadar olacak önemli olan niyet. Art niyetli değil, iyi niyetli. Oyuncunun niyeti benim disiplinimi bozma üzerine ise ona izin vermem, kesinlikle müsaade etmem. Şu süreçte her oyuncum gibi o da bir karakter gösterdi. Gollerini attı, gollerinin devamını diliyorum” dedi.
"YAVAŞ YAVAŞ YOLA GİRMEYE BAŞLADIK"
Ali Akman’ın 2-1’den sonra oyunda hatası olduğunu söyleyen Üzülmez, “Rakibin son anlarda kaçırdığı bir gol var, Ali’nin topu daha fazla hırçınlık içerisinde kazanması gerekiyordu. Toplantıda da kendisine söyledim. Bu oyuncular gelişime açık oyuncular, bu oyunculara hatalarını söyleyeceğiz. Bunun dışında oyuna sonradan giren 3 oyuncumun da performansından memnunum. Günde iki üç kere kadro yazıyorum, sonra siliyorum, sonra bir daha yazıyorum. Bu 3 haftalık süre içerisinde oynayabilecek oyuncularla ilgili maksimum verim alabilmek için çok fazla oyuncum yok. Bekliyoruz, isteğimiz transferlerin olması. Olmazsa da mevcut arkadaşlarımız en iyisini yapacaktır. Yavaş yavaş yola girmeye başladık, saha içerisindeki birlikteliğimizle kazanmaya başladık. Kazanma alışkanlığı sağlarsak inanıyorum ki iyi şeyler yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İbrahim Üzülmez'in açıklamaları

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