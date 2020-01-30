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İbrahim Üzülmez: Bütün oyuncularıma güveniyorum

SPOR 30.01.2020, 13:54
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İbrahim Üzülmez: Bütün oyuncularıma güveniyorum

Gürkan DURAL/BURSA,() - 

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Alternatifli bir kadro oluştu. Oynayan en iyisini yapması gerektiğini biliyor, bütün oyuncularıma güveniyorum” dedi.
Deneyimli çalıştırıcı, Abdou Razack Traore’nin gelişine ilişkin de, “Kaliteli, yetenekli. Enerjimizi yukarıya taşıyabilecek bir oyuncu. Ofansif açıdan sonuçlandırma ve final anlamında sıkıntılarımız vardı, inşallah Traore’nin gelmesiyle bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağız” diye konuştu.
TFF 1’inci Lig’in 20’nci haftasında Eskişehirspor’u ağırlayacak Bursaspor’da bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör İbrahim Üzülmez sabah antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.
İyi bir aile ortamı oluşturduklarını ve camia olarak da kenetlenmeye başladıklarını dile getiren Teknik Direktör Üzülmez, şampiyonluk inançlarının başından beridir olduğunu ancak son haftalardaki performanstan dolayı bu inancın daha da arttığını belirtti.
"OYUNCULARIMIZ İYİ NİYETLİ, GAYRETLİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYOR"
Futbolda istikrarın devam ettirilmesi gerektiğine işaret eden deneyimli çalıştırıcı, “Şu ana kadar ortaya koyduğumuz futbol, inanç ile takım üzerinde özgüven fazlasıyla oluşmuş durumda. Bunu sürdürebilmek için de daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Müthiş bir taraftar desteğimiz var, bugün sabahın 9 buçuğunda çocuğuyla birlikte Traore’nin imza törenini izlemeye gelen taraftarımız var. Bunlar güzel duygular, burası özel bir camia. Takımına gönülden bağlı taraftar topluluğuna sahip bir camia. Bizim de onlara cevap verebilmek için saha içerisinde yapmamız gerekenler var, bunu son 3 haftalık periyotta yapıyoruz. Oyuncularımız iyi niyetli, gayretli bir şekilde mücadele ediyor” dedi.
"TRAORE, OFANSİF ANLAMDA BİZİ YUKARIYA TAŞIYACAKTIR"
Ligde Eskişehirspor oynayacakları maçın zorlu geçeceğini belirten Üzülmez, “Koşan, mücadele eden, agresif genç oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynayacağız. Kalitemizin, yeteneğimizin, iyi takım olduğumuzun ortaya çıkması için en az rakip kadar mücadele ederek, onlar kadar koşarak iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz. Ardından 4 haftalık bir periyodumuz var ki, ligin gidişatı için çok önemli. Oyuncularımıza güveniyorum, takım içerisindeki rekabet de arttı. Traore’nin gelişiyle ofansif anlamda üretkenlik ile bizi yukarıya taşıyacaktır” diye konuştu.
"BU TAKIM ÇOK DAHA GÜZEL SONUÇLAR ALACAKTIR"
Transferi bitirdiklerini kaydeden deneyimli teknik adam, artık görevlerinin bu oyunculardan en iyi şekilde verim alabilme olduğunu söyledi.
Takım olma düşüncesini ortaya koyabilme adına 1-2 haftalık sürece ihtiyaçlarının da bulunduğunu kaydeden Üzülmez, “Yeni transferlerimizin gelişiyle buradaki oyuncuların onları tanıması, bizim yapımız ve karakterimizi, ne istediğimizi tanıması adına bu sürece ihtiyacımız var. Eminim ki bu takım çok daha güzel sonuçlar alacaktır. Bu inancı fazlasıyla yaşıyorum. Bursaspor’un büyüklüğünü anlatıyoruz, onlar da görevlerini yerine getiriyorlar. İnşallah bunu devam ettiririz” ifadelerini kullandı.
TRAORE OYNAMAK İSTİYOR
Üzülmez, yeni transfer Traore ile konuştuğunu ve Eskişehirspor karşısında oynamak istediğini belirterek, “Çaykur Rizespor maçında 20 dakika süre aldı, pozitif geldi. Espri de yaptık. Oyun içerisinde yapması gerekenleri söyledik. Traore de sabah şaşırdı, sabahın 9’unda bu kadar taraftarın gelmesi O’nu şaşırttı. Traore de büyük bir camiada olduğunu ve bu büyük camiada neler yapması gerektiğini de biliyor. Kaliteli, yetenekli. Enerjimizi yukarıya taşıyabilecek bir oyuncu. Ofansif açıdan sonuçlandırma ve final anlamında sıkıntılarımız vardı, inşallah Traore’nin gelmesiyle bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağız” dedi.
"FORMAYI VERDİĞİM OYUNCUNUN PERFORMANSINI ORTAYA KOYMASI GEREKİYOR"
Akhisarspor deplasmanında ortaya konan mücadelenin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Üzülmez, desteğin sürmesi ile birlikte daha iyi sonuçların geleceğini kaydetti ve taraftarı Eskişehirspor maçına davet etti.
Üzülmez, kadro derinliğine ilişkin de “Formayı verdiğim oyuncunun, formanın değerini bilmesi gerektiğini daha önce ifade etmiştim. Formayı verdiğim oyuncunun en iyi şekilde performansını ortaya koyması gerekiyor. Hem gayretiyle, coşkusuyla, hem de yeteneğiyle. Alternatifli bir kadro oluştu. Oynayan en iyisini yapması gerektiğini biliyor, bütün oyuncularıma güveniyorum. Geldiğimiz süreden beridir onlar da bize destek çıkıyor. Saha içerisindeki mücadelenin doğru olduğunu düşünüyorum. Eskişehirspor ve Osmanlıspor çok önemli maçlar. Rakibe saygı duyacağız, önemseyeceğiz ama en çok da saha içerisinde kendi mücadelemizi ortaya koyarak kendimize saygı duymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
TRAORE ANTRENMANA ÇIKTI
Bursaspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları devam ederken yeşil beyazlı kulüp ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Traore de ayağının tozuyla antrenmana çıktı. Takım arkadaşları tarafından sıcak karşılanan deneyimli oyuncu, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. İlk bölümde ısınma hareketleriyle başlayan idman, daha sonra top çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın bir bölümü taraftar açık gerçekleşirken, son bölümde ise yeşil beyazlılar taktik çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;
-İbrahim Üzülmez'in açıklamaları
-Antrenmandan detaylar

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