İbrahim Toraman: "Futbolu bıraktığım için pişman değilim"

İSTANBUL- Beşiktaş'ın eski kaptanlarından İbrahim Toraman, futbolu aniden bırakma kararı aldığı için pişman olmadığını dile getirdi.

Eski milli futbolcu ve yorumcu İbrahim Toraman, Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen spor söyleşisine katıldı. Moderatörlüğünü Ali Gültiken'in yaptığı söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Beşiktaş'ın eski kaptanı Toraman, futbolcu olma hayali kuran gençlere tavsiyelerde bulundu. Futbolu bırakmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Toraman, "Futbolu bıraktığım için pişman değilim. Teknik adam olarak yoluma devam etmek istiyorum." dedi.

VİDEO HAKEM UYGULAMASI ŞİMDİLİK SORU İŞARETİ

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçına değinen Moderatör Ali Gültiken ise, "Defalarca yorumladım, televizyondan da söyledim. Bana göre Robin Van Persie'nin, Dusko Tosic ile girdiği pozisyondan önce yaptığı harekette bir art niyet var. O pozisyon öncesinden Van Persie'nin kırmızı kart görmesi gerekirdi." İfadelerini kullandı.

Video hakem uygulamasına yönelik de açıklamalarda bulunan Gültiken, "Video hakem uygulamasına olumlu bakıyorum. Fakat Türkiye'de uygulanış şekli itibari ile onu da ne noktaya getiririz bilemiyorum. Çünkü video hakem teknolojisi olay sıcakken özellikle sonuca etkin eden kararlarda kullanılır ama şimdi biz sarı kartları, kırmızı kartları, çizgiyi geçti-geçmedi gibi her pozisyonu tartışır hale getirirsek video hakem uygulamasını nasıl uygularız o da aklımda bir soru işareti uyandırmıyor değil." şeklinde konuştu.

"KARARIMDAN DOLAYI PİŞMAN DEĞİLİM"

Futbolu zirvede bıraktığını belirten İbrahim Toraman, "Futbolu 33-34 yaşında bıraktım. Açıkçası birkaç sene daha oynayabilirdim ama yaşadığımız birtakım yönetimsel sorunlar ve sakatlıklar beni bu kararı alma noktasına sevk etti. Uzun

yıllar üst seviyede futbol oynadığım için başka bir takımda oynamak da bana biraz zor geldi. Ben de Beşiktaş'ta futbolu bırakmak için karar aldım, bu kararımdan dolayı da pişman değilim. Biz 15-20 yıl boyunca profesyonel futbol oynadık. Önümüzde artık teknik adamlık var. Futboldan çok şey öğrendik. İnşallah bu öğrendiklerimizi ilerleyen yıllarda genç arkadaşlarımızı öğretebilirsek camiaya bir faydamız dokunmuş olur." diye konuştu.

"TEKNİK ADAM OLARAK YOLUMA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Konuşmasına kendisini beden eğitimi öğretmeninin keşfettiğini söyleyerek devam eden Toraman, "Teneffüste top oynarken beni izleyen hocam sonrasında beni amatör takıma götürmek istedi. Ben de ailemden izin alarak amatör takımda oynamaya başladım. O günden bugüne yaklaşık 20 yıldır futbol camiasının içindeyim. Başımdan birçok olay geçti, bu sayede çok tecrübe edindim. Şimdi artık ben de kendi tecrübeme dayanarak tespitler yapıp iyi oyuncuları keşfedebiliyorum. İnşallah yeni hedefim bunları Türk futboluna kazandırmak veya kendi tecrübemi onlara aktarmak adına teknik adam olarak yoluma devam etmek." dedi.

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