İbrahim Özdemir, Galatasaray başkan adayı 

Galatasaray'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul için 5. başkan adayı İbrahim Özdemir oldu. İbrahim Özdemir'in Galatasaray başkan adaylığını resmen açıkladı.

Bir dönem Ulaştırma Bakanlığı, üç dönem de İstanbul Milletvekilliği yapan Yüksek Mimar İbrahim Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanlığına aday oldu.

40 yıllık Galatasaray genel kurul üyesi olan İbrahim Özdemir, Türk Telekom Stadı'na gelerek, 44 kişiden oluşan yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini divan kuruluna teslim etti.

İbrahim Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir liste oluşturduklarını belirterek, "Uyum içerisinde çalışacak, Galatasaray'ın bütün konularına hakim arkadaşlar. Galatasaray camiasına mahcup olmayız inşallah. Galatasaray'ın bütün meselelerini bilerek geliyoruz. Liseli ve lisesiz ayrımı yapmadan bütünüyle Galatasaray'ı temsil edecek bir liste oluşturduk. Hayırlı olsun. Hiç kimse Galatasaray'ın geleceğiyle alakalı şüpheye kapılmasın. Galatasaray emin ellerdedir. Galatasaray aklı selimdir. Bu aklı selimin seçimlerde galip geleceğine ve birleşmenin inşallah sadıkta olacağına inanıyorum. Diğer aday arkadaşlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Özdemir'in sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Mustafa Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, R. Selim Demir, M. Banu Kavak, Ali Fatinoğlu ve Tamer Koldaş yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç ve Deniz İsmail Aras'tan oluştu.

Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir kimdir?

1949 yılında Giresun'un Görele ilçesinde doğan İbrahim Özdemir, lisans eğitimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünde tamamlamıştır. Siyasetçi, mimar, bakan ve milletvekili gibi alanlarda da görev yaptı.

Mimarlık ve müteahhitlik yapan Özdemir, 20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal liderliğinde kurulan Anavatan Partisi (ANAP) üyeleri arasında bulunmuştu.

17, 18 ve 19. dönemlerde ANAP’tan İstanbul Milletvekilliği yapan İbrahim Özdemir ayrıca 17. dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevini icra etmiştir.

Yıldırım Akbulut’un kurduğu 47. Hükümet’te Devlet Bakanı, Mesut Yılmaz’ın 23 Haziran 1991’de kurduğu 48. Hükümet’te ise Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştır.

Fransızca bilen İbrahim Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.