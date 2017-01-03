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İbrahim Kaş serbest kalmak için 90 bin TL'yi iade etti

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup takımlarından Karşıyaka'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Kastamonuspor 1966'yla anlaşan İbrahim Kaş, serbest kalabilmek için toplam 75 bin TL alacağından vazgeçip, bu sezon aldığı peşinatın 90 bin TL'sini...

İbrahim Kaş serbest kalmak için 90 bin TL'yi iade etti
İKİNCİ Lig Kırmızı Grup takımlarından Karşıyaka'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Kastamonuspor 1966'yla anlaşan İbrahim Kaş, serbest kalabilmek için toplam 75 bin TL alacağından vazgeçip, bu sezon aldığı peşinatın 90 bin TL'sini iade etti.
Geçen sezon takımın küme düşmesinden kaynaklanan 70 bin TL cezası bulunan deneyimli oyuncu, bu sezon yaşanan antrenman boykotu sonrası Behram, Battal, Ali Kemal ve Ali Say'la birlikte kadro dışı bırakıldı, ayrıca 20 bin TL daha ceza verildi.
Bu süreçte, yapılan tüm tebligatlara rağmen antrenmana çıkmayan tecrübeli oyuncu, yönetime sakat olduğuna dair rapor gönderip, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçen ay serbest kalmak için Federasyon kanalıyla kulübe ihtarname çekti.
Bunun üzerine yönetim, sözleşmesi gereği kulüp doktoruna muayene olmadığı için İbrahim'in raporlarını geçersiz saydı ve idmana çıkmadığını noter kanalıyla tespit ettirdiği futbolcu karşısında haklı konuma geçti. Serbest kalma umudu tükenince prensip anlaşmasına vardığı Kastamonuspor'a transfer olurken sorun yaşamak istemeyen deneyimli oyuncu, anlaşma yoluna giderek geçen yıldan kalan 50 bin TL ile bu sezondan hak kazandığı 25 bin TL alacağını bıraktı. Sezon başında 150 bin TL'si peşin, kalanı maç başına ödenmek üzere 350 bin TL'ye imza atan İbrahim, aldığı peşinatın 90 bin TL'sini de geri vermeyi kabul etti. Yeşil kırmızılılar, İbrahim'den gelen paranın 40 bin TL'siyle Antalya kampının masraflarını ödeyecek.

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