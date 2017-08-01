İbrahim Dağaşan, Kemerspor 2003'te

SPOR Toto 3'üncü Lig ekibi Kemerspor 2003, daha önce Süper Lig'de de forma giyen orta saha oyuncusu 33 yaşındaki İbrahim Dağaşan'ı renklerine bağladı.Antalya Kemer İlçesi'nin 3'üncü Lig'deki temsilcisi Kemerspor 2003, daha önce Süper Lig'de Antalyaspor ve Bursaspor gibi takımların formasını da giyen tecrübeli orta saha oyuncusu İbrahim Dağaşan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kemerspor 2003 Kulüp Başkanı İsmail Selami Minta'nın ofisinde gerçekleşen imza törenine Başkan Yardımcısı Durmuş Can ve Kulüp Menajeri Ali Güral Erdem de katıldı."2'NCİ LİG'E ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUZ"Kulüp Başkanı İsmail Selami Minta, "Önemli bir ismi kadromuza dahil ettik. 2'nci Lig yolunda İbrahim Dağaşan'ın tecrübesi ve kişiliğiyle takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Yönetim kurulu olarak teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyoruz. Kemerspor 2003 olarak elimizdeki mevcut oyunculara Antalyaspor ile yaptığımız pilot takım uygulaması sonrasında Antalyaspor'dan dahil edilen oyuncularla birlikte teknik ekibimizin talepleri doğrultusunda ihtiyaç görüldüğü takdirde transfer yapacağız ve sezon sonu Kemerspor 2003 olarak 2'nci Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz" dedi."TEREDDÜTSÜZ 'EVET' DEDİM"İbrahim Dağaşan da "Antalya'yı ve Antalyaspor'u çok seviyorum. Hayatımın geri kalan kısmını da Antalya'da tamamlamayı düşünüyorum. Antalya'ya vefa borcum var. Antalyaspor'da 4 yıl futbol oynadım. En güzel günlerim burada geçti. Antalyaspor ile Kemerspor 2003 takımının birlikte hareket etme projesi ve hedefleri anlatıldığında tereddütsüz transfere 'evet' dedim. Takımın genç bir kadroya sahip olduğunu biliyorum. Genç kardeşlerime saha içerisinde ve saha dışında her zaman destek olacağım ve onların gelişimine katkı sunacağım. Kemerspor 2003 takımını hedeflenen 2'nci Lig'e hep birlikte inşallah çıkartacağız" diye konuştu.İBRAHİM DAĞAŞAN KİMDİR?Fransa'da dünyaya gelen İbrahim Dağaşan, orta saha ve ön libero mevkilerinde oynuyor. Daha önce İnegölspor, Bursaspor, Sivasspor, Antalyaspor, Kayserispor, Adana Demirspor ve Menemen Belediyespor formaları giyen Dağaşan, kariyerinde 46 Türkiye Kupası, 61 TFF 2'nci Lig, 92 TFF 1'inci Lig ve 186 Süper Lig maçında forma giydi.

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