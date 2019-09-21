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İBB Spor Kulübü'nün yerine Basketbol Süper Ligi'ne alınan takım belli oldu
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), kulübün borçları nedeniyle ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü'nün yerine Sigortam.net İTÜ BB’nin alındığını açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet...
SPOR 20.09.2019, 17:09
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), kulübün borçları nedeniyle ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü'nün yerine Sigortam.net İTÜ BB’nin alındığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 19 Eylül 2019 tarihli kararıyla; çekildiğini bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği yerine Sigortam.net İTÜ BB’nin Basketbol Süper Ligi’ne kabulüne karar verilmiştir. TBF Yönetim Kurulu’nun kararındaki hukuki ve mali yükümlülükleri tamamen yerine getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 2019-2020 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde yer alacak. Sigortam.net İTÜ BB’ye başarılar dileriz."
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 19 Eylül 2019 tarihli kararıyla; çekildiğini bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği yerine Sigortam.net İTÜ BB’nin Basketbol Süper Ligi’ne kabulüne karar verilmiştir. TBF Yönetim Kurulu’nun kararındaki hukuki ve mali yükümlülükleri tamamen yerine getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 2019-2020 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde yer alacak. Sigortam.net İTÜ BB’ye başarılar dileriz."
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