İBB'nin okul spor salonlarında şampiyonlar yetişiyor

İSTANBUL, () - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'un 34 ilçesindeki 180 okulun bahçesine yapılarak Türk sporuna kazandırılan ve öğrencilerin dışında bulundukları bölgelerdeki amatör spor kulüpleri ile tüm halka spor yapma imkanı tanıyan okul spor salonları, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla öğrencilerin beden eğitimi derslerini verimli geçirmesi, bölgedeki amatör spor kulüpleri ile çevre halkına spor yapma imkanı sağlaması amacıyla İstanbul'un 34 ilçesindeki spor salonu olmayan okulların bahçelerine yapılan spor salonları geleceğin yeteneklerini Türk sporuna kazandırıyor.

YILDA 3 MİLYON KİŞİYE SPOR YAPTIRILIYOR

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından işletilen 180 okuldaki 180 spor salonunun hayata geçirilmesi ile birlikte öğrencilerin beden eğitimi derslerini konforlu ve kaliteli ortamlarda yapmaları sağlanırken, ders saatleri dışında ve hafta sonlarında ise salonlar amatör sporcular ile vatandaşların kullanımına açılıyor. Ayrıca spor kültürünü tüm İstanbul geneline yaymak amacıyla faaliyette olan 180 spor salonu haricinde 19 okul spor salonunun da yapımına devam ediliyor. Böylelikle spor salonlarında yılda 3 milyon kişiye hizmet veriliyor.

GENÇ SPORCULAR KEŞFEDİLİYOR

Okul spor salonları halka sadece spor hizmeti vermekle kalmazken, ayrıca salonları kullanan çocuk ve gençler genç yaşta keşfedilerek Türk sporuna kazandırılıyor. Salonlarda keşfedilen genç sporcular katıldıkları turnuvalarda Türk bayrağını göndere çektirmeye devam ediyor.

SALONLARDA YETİŞEN SPORCULARIN BAŞARI TABLOSU

Futsaldan voleybola, güreşten atletizme kadar 22 branşta 203 uzman eğitmen eşliğinde hizmet verilen salonlardan Dünya ve Avrupa şampiyonları yetişiyor. 2016 yılında takım sporlarında 31 takım 883 sporcu, 4 Türkiye birinciliği, 23 İstanbul birinciliği, bir Balkan Şampiyonası ikinciliği toplamda 62 derece elde etti. Ferdi sporlarda ise 144 sporcu, bir Dünya üçüncülüğü, 5 Avrupa birinciliği, 2 Balkan Şampiyonası birinciliği, 17 Türkiye birinciliği, 52 İstanbul birinciliği toplamda 176 derece elde ederek Türkiye'yi başarıyla temsil ettiler.

(FOTOĞRAF)