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İBB, dünya çocuklarını 23 Nisan'da buz pistinde buluşturuyor

İSTANBUL, () - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 ülkeden 25 takımı İstanbul'da bir araya getiriyor. İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde düzenlenecek organizasyon...

İBB, dünya çocuklarını 23 Nisan'da buz pistinde buluşturuyor

İSTANBUL, () - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 ülkeden 25 takımı İstanbul'da bir araya getiriyor. İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde düzenlenecek organizasyon ile farklı kültürlerden 10 yaş altında yüzlerce çocuk, 23 Nisan'ı birlikte kutlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu iş birliği ile İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde 19-22 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona 10 yaş altı grubunda 7 ülkeden 25 takım katılacak.
Rusya, Ukrayna, Hırvatistan, Sırbistan, Belarus ve Bosna'dan 15 takımın buz pistinde bulaşacağı turnuvada Türkiye'den ise İstanbul BBSK A ve B Takımları ile birlikte 10 takım yer alacak. Silivrikapı Buz Pisti'nde 19 Nisan'da lansmanı yapılacak organizasyonda maçlar, 20-21-22 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılacak olan organizasyon ile farklı kültürlerden çocukların bir arada hoşça vakit geçirmeleri ve Milli Bayramımız olan 23 Nisan'ı birlikte kutlamaları sağlanacak. 
Turnuvaya katılacak takımlar şöyle;
İSTANBUL TAKIMLARI: 
İstanbul BBSK A 
İstanbul BBSK B 
Buz Korsanları
Buz Adam
Flash İce
ANKARA TAKIMLARI 
Ejderler
Alpler
Gask
Gordion
Yükseliş
YABANCI TAKIMLAR
SK Minsk 2009 - Bellarus  
Wild Cats - Ukrayna 
Boguslav - Ukrayna 
Kryzhynka - Ukrayna 
Dnepr1 - Ukrayna 
Dner 2 - Ukrayna 
Partizan - Sırbistan 
Red star 1 - Sırbistan 
Red star 2 - Sırbistan 
Saint Petersburg - Rusya 
HC Krivbass 2009 - Ukrayna 
Zagrep - Hırvatistan 
Traktor -Rusya 
Sarajevo - Bosna 
Prohockey Ukrayna 

(FOTOĞRAFLI)
 

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