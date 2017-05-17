İBB Başkanlık Kupası İstanbul Atletizm Oyunları yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün her yıl gerçekleştirdiği İBB Başkanlık Kupası İstanbul Atletizm Oyunları bu yıl 45. kez düzenlendi.

İBB Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesisleri Atletizm Pisti'nde, 10 - 18 yaş aralığında 1500 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen oyunlarda sporcular 800m, 1500m, 2000m, 3000m koşu; uzun atlama, yüksek atlama, gülle atma ve 60 metre sprint yarışlarında mücadele ettiler.

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HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - İSTANBUL /