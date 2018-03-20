Huzurevi sakinleri Bocce Turnuvası'nda yarışıyor

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

Afyonkarahisar'da düzenlenen Huzurevleri Arası Yetişkin Gençler Geleneksel 2'nci Bocce Turnuvası'nda 9 ilden 14 huzurevi sakini mücadele ediyor.

Afyonkarahisar Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 18- 24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Bocce Turnuvası düzenlendi. Bu yıl ikincisi yapılan turnuvaya 9 ildeki 14 huzurevinde kalan yaşlılar katıldı. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) salonunda düzenlenen turnuva, katılan huzurevi sakinlerinin tanıtımıyla başladı. Ardından turnuvanın ilk atışını Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve protokol üyeleri yaptı.

Vali Tutulmaz, turnuvaya katılan yaşlılarla da sohbet etti. Özellikle Emirdağ Huzurevi'nde kalan 92 yaşındaki Fatma Dana ile yakından ilgilenen Vali Tutulmaz, kendisini iyi gördüğünü söyleyerek, gençliğin yıllarda değil beyinde olduğunu kaydetti. Takım arkadaşlarıyla birlikte bocce oynayan Fatma Dana, gençlere spor yapmalarını, okumalarını ve mücadeleyi bırakmamalarını tavsiye etti. Fatma Dana daha sonra kendilerini desteklemek için gelen öğrencilere karanfil dağıttı.

"MÜCADELEYİ GENÇLERİMİZ BIRAKMASIN"

Bolvadin Huzurevi'nden turnuvaya katılan İsmail İski, gençlerin daha çok okumalarını ve sporla uğraşmalarını istedi. İski, "Gençlerimiz ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayarak çok çalışsınlar" dedi.

"GENÇLERİMİZ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURSUN"

İzmir Narlıdere Huzurevi'nden katılan Zeki Bingöl, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Bingöl, "Biz yaşlılara yönelik çok güzel bir etkinlik başlatıldı. Bu etkinlik her şeyden önce bizi motive ediyor. Daha dinç ve daha sağlıklı oluyoruz. Ayrıca bu tür etkinlikler yaşlılığın bir engel olmadığını bize kanıtlıyor. Ben yaşlılık diye bir şey tanımadım. Özellikle gençlere tavsiyem spor yapsınlar ve sağlıklı yaşasınlar. Kötü alışkanlıklardan gençlerimiz uzak dursun" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan yaşlılara sağlıklı, mutlu, aktif bir yaşam hazırlamanın herkesin görevi olduğunu kaydetti. İnan, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak aile odaklı hizmetler öncelikli olarak desteklenmektedir. Bunun mümkün olmadığı hallerde ise hizmet verdiğimiz bireylerimize aile sıcaklığında hizmet veren yeni birimler oluşturulmaktadır. Bu bağlamda Afyonkarahisar'da 4 bin 280 aileye evde bakım aylığı ödenmektedir. Değerli büyüklerimize merkez, Bolvadin, Emirdağ, Sandıklı ilçelerimizde bulunan 4 huzurevinde toplamda 300 kapasite ile aile sıcaklığında sağlıklı ve aktif yaşam odaklı hizmet vermekteyiz. Hizmet verdiğimiz büyüklerimize daha nitelikli ve sağlıklı bir yaşam için her huzurevimizde sosyal ve kültürel partilerimiz yıllık olarak planlanmakta ve titizlikle uygulanmaktadır."

İnan, düzenlenen turnuvada, 9 farklı ildeki huzur evlerinde kalan yaşlılardan oluşturulan 14 bocce takımının yarışacağını da kaydetti.

"ÖRNEK ALIYORUZ"

AKÜ BESYO Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Soner Özakman ve 2'nci sınıf öğrencisi Keziban Aydemir de turnuvanın okullarında düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Yaşlıların azmi ve başarısının kendilerine örnek teşkil ettiğini anlatan Özakman ve Aydemir, yaşlıların kendine olan özgüvenlerini hayranlıkla izlediklerini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fatma Dana röportaj

- İsmail İski röportaj

- Zeki Bingöl röportaj

- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan'ın röportajı

- AKÜ öğrencileri ile röportaj

- Salondan detay

(FOTOĞRAFLI)

