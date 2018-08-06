Hüseyin Yücel: "Eğitim ve sporu birlikte düşünüyoruz"

"Sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin Bahçeşehiriyiz"

Alpaslan Aydın: "Basketbolu önce çocuklara sevdireceğiz"

İSTANBUL () - Bahçeşehir Koleji Başkanı Hüseyin Yücel, "Biz 124 kampüste 75 bin öğrencimizi bir şekilde basketbola entegre etmeliyiz. Eğitim ve sporu birlikte düşünüyoruz" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde başkan Hüseyin Yücel ve genel sekreter Alpaslan Aydın, Ribaund Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Kulübü ilk kurdukları zaman uzun vadeli planlar yaptıklarını söyleyen Yücel, "Biz geride bıraktığımız sene Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele ederken, 12 ilde altyapı seçmeleri yaparken; Samsun, Mersin, Ankara, İzmir ve Antalya'da kulübümüzün şubelerini kurduk. Tabii ki amacımız Süper Lig'e çıkmaktı ama şanssız bir şekilde finalde Afyon'a yenilerek çıkamadık; sonrasında Eskişehir'in çekilmesiyle hakkımız olan Süper Lig biletini aldık" ifadelerini kullandı.

"SADECE İSTANBUL'UN DEĞİL TÜM TÜRKİYE'NİN BAHÇEŞEHİRİYİZ"

Eğitim ve sporu birlikte düşündüklerinin altını çizen Yücel, "Bizim buradaki orta ve uzun vadeli planımız özellikle Bahçeşehir Koleji'ndeki öğrencilere, sonrasında ise tüm öğrencilere basketbolu sevdirmek. Biz bu misyonu bütün öğrencilere ve gençlere benimsetebilirsek kendimizi başarılı sayacağız. Sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin Bahçeşehiriyiz. Bizim 124 kampüsümüz ve 75 bin öğrencimiz var. Bu öğrencileri bir şekilde basketbola entegre etmeliyiz. Eğitim ve sporu birlikte düşünüyoruz. Bir diğer amacımız da altyapılara önemli desteği vermek. Bu uzun vadede olabilecek bir şey" açıklamasını yaptı.

Yeni salon yapmanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Hüseyin Yücel, "Bu salon yaklaşık 5 bin kapasiteli bir salon olacak. Federasyon ve diğer yetkili kurumlar ile görüşüyoruz. 'Yap - işlet - devret' gibi bir model kullanmak istiyoruz. Daha sonra Avrupa kupalarına gitme hedefimiz var. 5 yıl içinde bir Avrupa kupasını müzemize koymak istiyoruz" diye konuştu.

AYDIN: "BASKETBOLU ÖNCE ÇOCUKLARA SEVDİRECEĞİZ"

Kulübün genel sekreteri Alpaslan Aydın ise yeterli seyircilerinin bulunmadığını belirterek, "Bizim gördüğümüz en önemli eksiklerden biri, basketbol salonlarına yeterli seyircinin gelmemesi. Fenerbahçe haricinde önemli seyirci desteği alan takım yok, buna Beşiktaş ve Galatasaray da dahil. Taraftarsız bu iş olmaz. Bizim en önemli amacımız seyirciyi salona çekmek, 12 Dev Adam döneminin ardından Türkiye'de seyirci konusunda bir gerileme oldu. Biz bu heyecanı Türkiye'ye tekrar geri getirmek, çocuklarla başlayarak önce onlara basketbolu sevdirerek Türkiye'de çığır açmak istiyoruz" dedi.

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