Hüseyin Göçek, Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yönetecek

İSTANBUL, ()

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'in, Türkmenistan Futbol Federasyonu'nun daveti ile FC Altın Asır ve FC Ahal takımları arasında oynanacak Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yöneteceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek, Türkmenistan Futbol Federasyonu'nun daveti ile FC Altın Asır - FC Ahal takımları arasında 20 Haziran 2018 Çarşamba günü oynanacak Türkmenistan Süper Kupa Finalini yönetecek.

Türkmenistan'ın Aşkabat şehrindeki Köpetdağ Stadyumu'nda TSİ 17.00'da başlayacak müsabakada, Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Türkmenistan Futbol Federasyonu'ndan Resul Mamedov olacak."