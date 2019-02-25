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Hüseyin Göçek, FIFA hakem seminerine katılacak

İSTANBUL / FIFA'nın önümüzdeki yaz düzenlenecek U-17 ve U20 Dünya Kupalarına hazırlık için 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Katar'ın Doha şehrinde gerçekleştirdiği FIFA hakem seminerine, FIFA Kokartlı Türk Hakem Hüseyin Göçek,...

Hüseyin Göçek, FIFA hakem seminerine katılacak

İSTANBUL /

FIFA'nın önümüzdeki yaz düzenlenecek U-17 ve U20 Dünya Kupalarına hazırlık için 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Katar'ın Doha şehrinde gerçekleştirdiği FIFA hakem seminerine, FIFA Kokartlı Türk Hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem olarak katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre seminerde, hakemlere verilecek teorik eğitimlerin yanı sıra Video Yardımcı Hakem simülatör çalışmaları ve çevrimiçi (online) saha uygulamaları da gerçekleştirilecek.
Ayrıca hakemlere atletik test uygulamasının da yapılacağı bildirildi.

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