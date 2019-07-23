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Hüseyin'den Göztepe'ye 5 yıllık imza

İZMİR, () Transfer döneminde şu ana kadar Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Hatayspor'dan Murat Paluli, Menemenspor'dan Veli Çetin ve Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu'nu renklerine bağlayan Göztepe, genç orta saha Hüseyin Bulut transferini...

Hüseyin'den Göztepe'ye 5 yıllık imza

İZMİR, ()

Transfer döneminde şu ana kadar Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Hatayspor'dan Murat Paluli, Menemenspor'dan Veli Çetin ve Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu'nu renklerine bağlayan Göztepe, genç orta saha Hüseyin Bulut transferini de resmen bitirdi. 
Sarı-kırmızılılar Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund takımında top koşturan 20 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: "1999 doğumlu genç oyuncu Hüseyin Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve son olarak 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'a takımımıza hoş geldin diyor, başarılar diyoruz." 
Öte yandan genç oyuncu imza atar atmaz takımın Afyonkarahisar kampına dahil oldu.

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