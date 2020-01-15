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Hüseyin Çimşir: Ön yargıyı kırmam için öncelikle başarılı olmam gerekiyor
SPOR 15.01.2020, 15:29
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kulübün sosyal medya hesaplarından taraftarlara mesaj gönderdi, "Takımdan potansiyel olarak herkesin bir beklentisi var, hepimizin beklentisi var ama ön yargı kötüdür. ‘Yapamaz, edemez’ demek kötüdür. Antrenör potansiyelimi bilmedikleri zaman veya bilip de ‘Yapamaz, başaramaz’ demek bence bir ön yargı. Bu ön yargıyı kırmak da kolay bir iş değildir. Bunun için öncelikle başarılı olmam gerekiyor" dedi.
Trabzonspor Kulübü’nün sosyal medya hesaplarından, yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bordo-mavili takımda futbol oynadığı ve görevine başladığı dönemdeki fotoğraflarının yer aldığı video yayınlandı. Videoda taraftarlara seslenen Hüseyin Çimşir, şunları söyledi:
“Takımdan potansiyel olarak herkesin bir beklentisi var, hepimizin beklentisi var. Ben de taraftar olsam kafamda ‘acabalar’ olabilir; ‘Acaba yapabilecek mi, becerebilecek mi?’. Bunlar doğal şeylerdir ama ön yargı kötüdür. ‘Yapamaz, edemez’ demek kötüdür. Doğru bir yol değildir. Niye? Benim potansiyelimi bilmiyor. Antrenör potansiyelimi bilmedikleri zaman veya bilip de ‘Yapamaz, başaramaz’ demek bence bir ön yargı. Bu ön yargıyı kırmak da kolay bir iş değildir. Bunun için öncelikle başarılı olmam gerekiyor. Taraftara mesajım; Kimsenin tarafı olmasınlar. Taraf olacakları yer Trabzonspor. Bu camianın etrafında birleşsinler. Bu oyuncu da, antrenör de olur; sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama eğer bu kulübün ben teknik direktörüysem, oyuncu da formasını giyiyorsa koşulsuz, kayıtsız, şartsız destek olmak zorundadır. Ondan sonra eğer gidişatla ilgili bir sorun olacaksa zaten tepkilerini gösterirler. O konuda bir sıkıntı yok. Benim onlardan ricam; lütfen bu takımın yanında olsunlar, takıma destek olsunlar. Tarafı Trabzonspor Kulübü olsun, takım olsun. Yan yana durursak biz bize yeteriz.”
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hüseyin Çimşir’in açıklamaları
- Detaylar
Trabzonspor Kulübü’nün sosyal medya hesaplarından, yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bordo-mavili takımda futbol oynadığı ve görevine başladığı dönemdeki fotoğraflarının yer aldığı video yayınlandı. Videoda taraftarlara seslenen Hüseyin Çimşir, şunları söyledi:
“Takımdan potansiyel olarak herkesin bir beklentisi var, hepimizin beklentisi var. Ben de taraftar olsam kafamda ‘acabalar’ olabilir; ‘Acaba yapabilecek mi, becerebilecek mi?’. Bunlar doğal şeylerdir ama ön yargı kötüdür. ‘Yapamaz, edemez’ demek kötüdür. Doğru bir yol değildir. Niye? Benim potansiyelimi bilmiyor. Antrenör potansiyelimi bilmedikleri zaman veya bilip de ‘Yapamaz, başaramaz’ demek bence bir ön yargı. Bu ön yargıyı kırmak da kolay bir iş değildir. Bunun için öncelikle başarılı olmam gerekiyor. Taraftara mesajım; Kimsenin tarafı olmasınlar. Taraf olacakları yer Trabzonspor. Bu camianın etrafında birleşsinler. Bu oyuncu da, antrenör de olur; sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama eğer bu kulübün ben teknik direktörüysem, oyuncu da formasını giyiyorsa koşulsuz, kayıtsız, şartsız destek olmak zorundadır. Ondan sonra eğer gidişatla ilgili bir sorun olacaksa zaten tepkilerini gösterirler. O konuda bir sıkıntı yok. Benim onlardan ricam; lütfen bu takımın yanında olsunlar, takıma destek olsunlar. Tarafı Trabzonspor Kulübü olsun, takım olsun. Yan yana durursak biz bize yeteriz.”
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hüseyin Çimşir’in açıklamaları
- Detaylar
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