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Hürser Tekinoktay’ın listesi belli oldu
Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini avukatı Aker Çıkar aracılığıyla divan kuruluna teslim etti. Seçimde bulunan diğer adaylara da başarılan dileyen...
SPOR 17.10.2019, 16:35
Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini avukatı Aker Çıkar aracılığıyla divan kuruluna teslim etti.
Seçimde bulunan diğer adaylara da başarılan dileyen Av. Aker Çıtak, “Beşiktaş başkanı Sayın Hürser Tekinoktay’ın listesini sunduk. Beşiktaş’ımıza ve Türk sporuna hayırlı olsun. Diğer adaylara da başarılar diliyoruz. Divan kurulu üyelerimizi, genel kurul üyelerimizi, eski Beşiktaşlı dostlarımızı, oy kullanma hakkı olan 14 bin 600 üyemizi, 20 Ekim Pazar günü seçime, sandığa bekliyoruz. Beşiktaş’ın tarihi seçimine duyarlı olmalarını istiyoruz. Hepsini davet ediyor ve ilgilerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Hürser Tekinoktay'ın Divan Kurulu'na temsil ettiği yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Başkan Adayı Hürser Tekinoktay
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Tamer Mert
Doç. Dr. Emre Esen
Temuçin Tüzecan
Emir Tamer
Mehmet Bilal Özokur
Ercan Ozan
Levon Kamer Dökmeciyan
Ersan Aksoylu
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Aker Çıtak
Murat Guci Geçgil
Mehmet Terzi
Çağrı Göksel
Tunga Fişekçioğlu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Açıklamalar
- Liste tesliminden detaylar
Seçimde bulunan diğer adaylara da başarılan dileyen Av. Aker Çıtak, “Beşiktaş başkanı Sayın Hürser Tekinoktay’ın listesini sunduk. Beşiktaş’ımıza ve Türk sporuna hayırlı olsun. Diğer adaylara da başarılar diliyoruz. Divan kurulu üyelerimizi, genel kurul üyelerimizi, eski Beşiktaşlı dostlarımızı, oy kullanma hakkı olan 14 bin 600 üyemizi, 20 Ekim Pazar günü seçime, sandığa bekliyoruz. Beşiktaş’ın tarihi seçimine duyarlı olmalarını istiyoruz. Hepsini davet ediyor ve ilgilerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Hürser Tekinoktay'ın Divan Kurulu'na temsil ettiği yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Başkan Adayı Hürser Tekinoktay
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Tamer Mert
Doç. Dr. Emre Esen
Temuçin Tüzecan
Emir Tamer
Mehmet Bilal Özokur
Ercan Ozan
Levon Kamer Dökmeciyan
Ersan Aksoylu
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Aker Çıtak
Murat Guci Geçgil
Mehmet Terzi
Çağrı Göksel
Tunga Fişekçioğlu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Açıklamalar
- Liste tesliminden detaylar
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