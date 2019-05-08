Hürser Tekinoktay'ın listesi belli oldu

İSTANBUL () - Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısı 12 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak. Mevcut başkan Fikret Orman'ın yeniden aday olduğu seçimde diğer başkan adayı ise Hürser Tekinoktay. Her iki başkan adayı da yönetim kurulu listelerini divan başkanlığına teslim etti.

Fikret Orman'ın listesinin ardından bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay'ın da listesi kesinleşti. Beşiktaş'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Tekinoktay'ın listesinde şu isimler yer aldı:

- Başkan

Hürser Tekinoktay

- Asil Üyeler

1. Tamer Mert

2. Emre Esen

3. Yağmur Sağnak

4. Levon Kamer Dökmeciyan

5. Ercan Özcan

6. Nilay Yılmaz

7. Mehmet Bilal Özokur

8. Ersan Aksoylu

- Yedek Üyeler

1. Aker Çıtak

2. Murat Guci Geçgil

3. Mehmet Terzi

4. Engin Bayraktutan

5. Mehmet Serkan Ergin