Hülya Avşar ile Cengiz Durmuş kortta bir araya geldi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Kalp Vakfı'nın düzenlediği turnuvada Hülya Avşar ile korta çıktı. İstanbul'da özel bir spor salonuna ait kortta oynanan mücadelede keyifli anlar yaşandı. Karşılaşmayı Tie-Break seti sonunda başkan Cengiz Durmuş kazandı.

Karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Cengiz Durmuş, Kalp Vakfı için düzenlenen organizasyonda Hülya Avşar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti aktararak, "Çok maç, turnuva oynadık ama bugün çok anlamlıydı. Hülya Avşar, tenisin en çok bilinen ismi. Tenise çok büyük değer katmış, sempati uyandırıp, sevdirmiş birisi. Kendisiyle oynamanın keyfini yaşadık. Tenis rekabetten keyif alabilmek, dostluğu, arkadaşlığı geliştirebilmek, gurur duyabilmek ve her şeyden önemlisi çevresel, kültürel anlamda, hak hukuk ve adalet anlamında her bireyin yapması gerektiğini düşündüğüm bir branş. Bugün çok anlamlı bir turnuva oynadık, Hülya Hanım böyle sosyal sorumluluk projelerinde enerjisiyle çok güzel şeyler yaptı. Bugün de Kalp Vakfı'nın düzenlemiş olduğu turnuvaya bizimle birlikte katıldı. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.



"HER MAHALLEDE TENİS OYNANMALI"



Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Tesisleri'nde kalan öğrencilerin tenisle tanışması tenis sporunun yaygınlaşması adına 'KYK Gençleri Kortta' isimli bir proje başlattıklarını söyleyen Başkan Durmuş, "Bizim hedefimiz Türkiye'de herkesin tenis oynayabilmesi. Tenisin faydalarını çok kez anlattık. Doğal olarak her çocuğumuz her sokakta, mahallede, ilçede tenis oynamalı. Bu açıdan KYK'ların bizim için çok önemli bir yeri var. Oralarda 700 bin kişi var. Onlar geleceğin anne, babaları, çocuk yetiştiricileri. Onun için tenisi tanımaları, tenisi öğrenmeleri ve gittikleri yerlerde Türkiye'nin neresinde olursa olsun öğretmen olacak, iş adamı olacak ama tenisi hep oynayıp, çocuklarına da oynatacak. Bu tenis için çok büyük bir kazanç. Toplum için de umarım öyle olur" diye konuştu.



HÜLYA AVŞAR: "ÇOCUKLAR KONUŞTUKLARI ANDA SPORA BAŞLAMALI"



Çocukların aileleriyle birlikte spora yönlendirmeleri gerektiğine dikkati çeken Hülya Avşar, "Özellikle boşanmaların çok yoğun olduğu dönemde aile tenisini kurmak istiyorum. Anne, baba ve çocuklar hep bir arada hafta sonları birlikte tenis oynasınlar. Aile içindeki bağları da sağlamlaştırmak adına çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Anne, baba ve çocuklar bir arada 1 saat tenis oynayıp, gülüp eğleniyorlar. Hafta sonların yapacak bir şey bulamıyorlar. Baba bir yere gidiyor, anne oturuyor. Başkanımız da buradayken bunu bir proje haline getirirsek çok faydalı olabilir. Tenis ile ilgili her yerde var olmaya hazırım. Spora ben 6 yaşında yüzmeyle başladım. Lisanslı bir yüzücüydüm oradan hep devam etti. Bu demektir ki önce sporcuyum sonrasında sanatçıyım. Spor benim için her zaman her yerde var olan bir şey. Sporun iş hayatıma bile büyük katkısı var. Sahada aldığınız kararlar, sakin olmak, ani hareketlerde bulunmamak gibi bunların hepsi gerçekten iş hayatında da çok faydalı oluyor. Benim sakinliğim çok şey kazandırıyor. Bütün ailelerin çocukları için yapabileceği en güzel şey konuşmaya başladıkları anda spora vermeleri. Hülya Cup'ın da 40'ıncısı yapacağız. Hangi ile denk gelecek tam bilmiyoruz Ankara'ya denk getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.