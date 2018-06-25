Hollandalı tenisçilerin Antalya keyfi

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), ()

Antalya'nın Serik ilçesinde devam eden tenis turnuvasına katılan Hollandalı tenisçiler Sander Arends ve Matve Middelkoop jet ski ile eğlendi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open'da çiftler kategorisinde mücadele eden Hollandalı Sander Arends ve Matve Middelkoop, konakladıkları otelin sahilinde jet skiye binip keyif yaptı.

İki tenisçi turnuva dolayısıyla ilk defa Türkiye'ye geldiklerini belirterek, Antalya'ya hayran kaldıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tenisçilerin jet-skiye binmesi

(FOTOĞRAFLI)



