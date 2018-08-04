Hollanda Süper Kupası Feyenoord'un

PSV Eindhoven - Feyenoord: 5 - 6

İSTANBUL/()

Hollanda Süper Kupası'nda Feyenoord, penaltı atışları sonrasında PSV Eindhoven'i 6-5 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Hollanda Süper Kupası'nda Lig şampiyonu PSV Eindhoven ile Hollanda Kupası'nı müzesine götüren Feyenoord karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi. İki takımın ikinci devrede de yaptığı atak sonuçsuz kalınca mücadele penaltı atışlarına gitti. Penaltı vuruşlarında rakibine 6-5'lik üstünlük sağlayan Feyenoord, Hollanda Süper Kupası'nı 4'üncü kez müzesine götürdü.

Öte yandan Hollanda Süper Kupa karşılaşmasında Türk hakem Serdar Gözübüyük düdük çaldı.