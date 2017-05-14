Hollanda Ligi'nde şampiyon Feyenoord

Kuyt'ın hat-trick yaptığı maçta Heracles'i 3-1 yenerek 18 yıl sonra Hollanda liginde şampiyon oldular

Hollanda 1. Ligi son hafta maçında Heracles'i Dirk Kuyt'ın golleriyle 3-1 yenen Feyenoord, 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.

34. ve son hafta maçında en yakın takipçisi Ajax'ın bir puan önünde lider giren Feyenoord, seyircisi önünde Heracles ile karşılaştı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Dirk Kuyt'ın 1, 12 ve 84. dakikada attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrılan Feyenoord, şampiyonluğa uzandı.

1998-1999 sezonundan bu yana şampiyonluğa hasret kalan Feyenoord, 84 puanla bitirdiği 2016-2017 sezonu sonunda tarihinin 15. şampiyonluğunu kazandı.

İSTANBUL /