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Hokey Süper Ligi'nin ilk etabı tamamlandı

KONYA / 2017-2018 Sezonu Kadınlar - Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 1. Etap maçları sona erdi. 21-27 Nisan tarihleri arasında Konya Saraçoğlu Hokey Sahası'nda oynanan Kadınlar - Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 1. Etap maçlarında...

Hokey Süper Ligi'nin ilk etabı tamamlandı

KONYA /

2017-2018 Sezonu Kadınlar - Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 1. Etap maçları sona erdi.
21-27 Nisan tarihleri arasında Konya Saraçoğlu Hokey Sahası'nda oynanan Kadınlar - Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 1. Etap maçlarında Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek takımları liglerinin ilk sırasında yer aldı.
Toplam iki etapta oynanacak ve ilk iki sıraya giren takımların 2019'da Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na gideceği Açık Alan Hokeyi Süper Ligi ile ilgili bir açıklama yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, ''21 Nisan'da başlayan 8 kadın ve 8 erkek takımın mücadele ettiği Açık Alan Hokeyi Süper Ligi'nin ilk etabını tamamladık. Açık Alan Hokeyi, branşımızın olimpik kısmı. Açık Alan Süper Ligi ise Türk Hokeyinin en üst ligi konumundadır. 21-27 Nisan tarihleri arasında oynanan Süper Lig'i kalite yönünden izleyenlere seyir zevki sunan ve oldukça heyecanlandıran bir organizasyondur'' dedi.
Süper Lig'in ilk etabı hakkında bilgi veren Karakan, "Gaziantep Polisgücü Erkek ve Kadın takımları Süper Lig'de oynadıkları tüm maçları kazanarak ilk etabı lider olarak tamamladılar. Süper Lig'de oldukça üst düzey mücadeleler izledik. İnanıyorum ki ligimizin ikinci etabında da aynı heyecan fırtınası devam edecek. Şimdiden tüm kulüplerimize ikinci etapta başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu.
Kadınlar - Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 2. Etap maçları 7-13 Mayıs tarihleri arasında Konya'da oynanacak.
 
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