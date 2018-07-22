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Hokey heyecanı Konya'da yaşandı

Türkiye U18 Erkek Hokey Milli Takımı Championships 2'ye yükseldi KONYA / Konya'da 15-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U18 Kızlar ve Erkekler Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası sona erdi. Konya Saraçoğlu Hokey Sahası'nda gerçekleştirilen...

Hokey heyecanı Konya'da yaşandı

Türkiye U18 Erkek Hokey Milli Takımı Championships 2'ye yükseldi

KONYA /

Konya'da 15-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U18 Kızlar ve Erkekler Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası sona erdi.
Konya Saraçoğlu Hokey Sahası'nda gerçekleştirilen Championships 3 organizasyonunda ikinci olan Erkek Milli Takımı Championships 2'ye yükseldi.
U18 Kız Milli Takımı, Hırvatistan, İsviçre ve Ukrayna ile mücadele ederken, U18 Erkek Milli Takımı ise Macaristan, Finlandiya, Ukrayna, Litvanya ve Hırvatistan'ın yer aldığı kategoride yarıştı.
Kızlarda İsviçre şampiyon olurken, Ukrayna ikinci, Hırvatistan üçüncü, Milli takımımız ise dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Ukrayna şampiyon olurken, Milli Takımımız ikinciliğe ulaştı. Bu sonuçla Erkek Milli Takımımız Championships 2'ye yükseldi.
Şampiyonadan sonra yapılan kupa töreninle Kızlarda dereceye giren İsviçre, Ukrayna ve Hırvatistan'a madalya ve kupalarını Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ile Başkan Vekili Bayram Yüksel verdi.
Erkeklerde düzenlenen ödül töreninde şampiyon Ukrayna'nın kupa ve madalyalarını Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan ve Konya ASKF Başkanı Remzi Ay, ikinci olan Türk sporcuların kupa ve madalyalarını ise Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Kurulu Başkanı Ali Babat verdi.
Törenin ardından bir açıklama yapan Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan, "U18 Erkek Milli Takımımızı kutluyorum. Ülkemizin adını Championship 2'ye yazdırdı. Ev sahipliğimiz açısından muhteşem bir organizasyon gerçekleştirdik. Avrupa'dan gelen yetkililer de bunu ifade ettiler. Şimdi önümüze bakma zamanı. Her şampiyonadan sonra olduğu gibi bu şampiyonadan da dersler çıkarıp, bizi daha ileri götürecek kazanımlar elde ettik" dedi.

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