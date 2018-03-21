Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...

Hobisi Faysal'ı şampiyon yaptı

Burhan CEYHAN / AYDIN, () - AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitim Bölümü (BESYO) 4'üncü sınıf öğrencisi Faysal Sılıv, hobi olarak başladığı kickboksta iki kez Türkiye şampiyonu oldu. Bir yıl önce lisanslı sporcu olarak Fetih...

Hobisi Faysal'ı şampiyon yaptı

Burhan CEYHAN / AYDIN, () - AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitim Bölümü (BESYO) 4'üncü sınıf öğrencisi Faysal Sılıv, hobi olarak başladığı kickboksta iki kez Türkiye şampiyonu oldu. Bir yıl önce lisanslı sporcu olarak Fetih 1453 Kickboks Spor Kulübü adına Niğde'de düzünlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldığını belirten 24 yaşındaki Faysal, "O organizasyonda 51 kiloda şampiyon oldum. Bu şampiyonluğumla birlikte milli takıma çağrıldım. Bir yılda katıldığım müsabakalarda 3 Türkiye şampiyonluğu, 1 kez de milli takımla Macaristan'da yapılan şampiyonada 3'üncü oldum. Müsabakalara bile gitmekte zorlanırken, forma alacak param yokken, önemli başarılar yakaladım. Yeni hedefim Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmak" dedi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314