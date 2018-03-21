Hobisi Faysal'ı şampiyon yaptı

Burhan CEYHAN / AYDIN, () - AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitim Bölümü (BESYO) 4'üncü sınıf öğrencisi Faysal Sılıv, hobi olarak başladığı kickboksta iki kez Türkiye şampiyonu oldu. Bir yıl önce lisanslı sporcu olarak Fetih 1453 Kickboks Spor Kulübü adına Niğde'de düzünlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldığını belirten 24 yaşındaki Faysal, "O organizasyonda 51 kiloda şampiyon oldum. Bu şampiyonluğumla birlikte milli takıma çağrıldım. Bir yılda katıldığım müsabakalarda 3 Türkiye şampiyonluğu, 1 kez de milli takımla Macaristan'da yapılan şampiyonada 3'üncü oldum. Müsabakalara bile gitmekte zorlanırken, forma alacak param yokken, önemli başarılar yakaladım. Yeni hedefim Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmak" dedi.

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