Rusya-Hırvatistan: 5-6

SOÇİ, ()

STAT: Fisth

HAKEMLER: Sandro Ricci, Emerson De Carvalho, Marcelo Van Gasse

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Zobnin, Kuzyaev, Samedov (Dk. 54 Erokhin), Golovin (Dk. 102 Dzagoev), Cheryshev (Dk. 67 Smolov), Dzyuba (Dk. 79 Gazinsky)

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko (Dk. 94 Corluka), Lovren, Vida, Strinic (Dk. 74 Piravic), Rebic, Rakitic, Modric, Perisic (Dk. 63 Brozovic), Kramaric (Dk. 88 Kovacic), Mandzukic

GOLLER: Dk. 31 Cheryshev, Dk. 114 Fernandes (Rusya) - Dk. 39 Kramaric, Dk. 101 Vida (Hırvatistan)

SARI KARTLAR: Gazinsky (Rusya) - Lovren, Strinic (Hırvatistan)

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Hırvatistan, normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 sona eren maçta Rusya'yı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla Hırvatistan yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

31'inci dakikada Dzyuba'dan aldığı pasla ceza sahasına ilerleyen Cheryshev içeri girmeden sert ve etkili bir şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

39'uncu dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mandzukic beklemeden ortasını yaptı ve kafayı vuran Kramaric topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

101'inci dakikada Hırvatistan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

114'üncü dakikada Rusya'nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Dzagoev'in ortasında kafa vuruşunu yapan Fernandes durumu eşitledi: 2-2.

Uzatma dakikaları 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken, karşılaşma penaltı atışlarına gitti.

Rusya'nın ilk penaltı atışını Smolov kullandı ve Subasic gole izin vermedi.

Hırvatistan'ın ilk penaltı atışını Brozovic kullandı. Top kalecinin sol tarafından ağlara gitti: 2-3.

Rusya'nın ikinci penaltı atışını Dzagoev kullandı. Meşin yuvarlak kalecinin sol tarafından ağlarla buluştu: 3-3.

Hırvatistan'ın ikinci penaltı atışını Kovacic kullandı. Kovacic'in vuruşunu Akınfeev kurtardı.

Rusya'nın üçüncü penaltı atışını Fernandes kullandı. Top dışarı çıktı.

Hırvatistan'ın üçüncü penaltı atışını Modric kullandı. Akınfeev'in elinden seken top ağlara gitti: 3-4.

Rusya'nın dördüncü penaltı atışını Ignasevich kullandı. Top, Subasic'in sağından ağlarla buluştu: 4-4.

Hırvatistan'ın dördüncü pentaltı atışını Vida kullandı. Meşin yuvarlak Akınfeev'in sağından ağlara gitti: 4-5.

Rusya'nın beşinci penaltı atışını Kuzyaev kullandı. Top ile Subasic ters köşelere gitti: 5-5.

Hırvatistan'ın beşinci penaltı atışını Rakitic kullandı ve top ağlara gitti: 5-6.

Penaltı atışları sonucunda karşılaşmayı kazanan Hırvatistan, yarı finale yükseldi.