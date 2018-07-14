Hırvatistan tarihinde bir ilk

Fatih UZUNER / İSTANBUL, ()

Hırvatistan, Dünya Kupası tarihinde yakaladığı en büyük başarı 1998 yılında Davor Suker'li kadrosuyla oynadığı yarı finaldi. Bu maçta Fransa'ya elenen Hırvatlar 3'üncülük maçında Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı. Hırvatların futbol tarihlerindeki en önemli derecesi bu oldu. İngiltere'yi yarı finalde mağlup eden Hırvatistan tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 2018 Dünya Kupası'nda bir diğer finalist Fransa'nın rakibi oldu.

ŞANSSIZ İLK MAÇLAR

Hırvatistan, katıldığı Dünya Kupalarında oynadığı son üç ilk maçından da galip gelemedi. Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu açılış maçında Nijerya'yı mağlup ederek bu şanssızlığını kırmış oldu. Öte yandan teknik direktör Zlatko Dalic kariyerindeki ilk büyük turnuvasına katıldı. Dalic, kariyerinde çok büyük başarılar gösteremese de kendisi 2016 yılında Emenike ve Babel'li kadrosuyla Al Ain'i çalıştırdı ve takımına Asya Şampiyonlar Ligi'nde final oynattı. Hırvatistan, Nijerya'ya karşı Dünya Kupası'nın ilk maçında hiç bir varlık gösteremedi ve Luka Modric'in 71'inci dakikada attığı penaltı golüne kadar kaleye isabetli şutu olmadı. Modric'in attığı penaltı golü aynı zamanda Davor Suker'in 1998 Dünya Kupası'nda Romanya'ya karşı attığı penaltı golünden beri katıldığı Dünya Kupaları'ndaki ikinci golü oldu. Hırvatistan'ın, Dünya Kupası'nda son 10 golünün 9'u ikinci yarılda geldi. İlk yarıda atılan tek gol, Nijeryalı Oghenekaro Etebo'nun kendi kalesine attığı gol oldu.

FAVORİ ARJANTİN

İlk maçında beklentileri karşılayamayan Arjantin ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Arjantin'in gol yollarında en önemli ismi olan Lionel Messi, Hırvatistan'a karşı forma giydiği iki maçta da gol atarken. 2006 yılında Arjantin formasıyla ilk golünü de Hırvatistan'a karşı attı. Maçı Arjantin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılırken Hırvatistan 3-0'lık net bir skorla kazanmasını bildi. Ülkesinin ilk golünü kaydeden Ante Rebic, milli formayla Ağustos 2013'ten beri ilk, toplamda ise ikinci golünü kaydetti. Ülkesinin ikinci golünü kaydeden Luka Modric, büyük turnuvalarda kaydettiği 4 golün 2'sini ceza sahası dışından atarken bunlardan ilkini 2016 yılında Türkiye'ye karşı, ikincisini ise Arjantin'e karşı kaydetti.

RAKİP BALTIK DENİZİ'NDEN

Hırvatistan, grubun son karşılaşmasında karşılaştığı İzlanda'yı 2-1'lik skorla mağlup etti ve 1998'de Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan sonra katıldığı turnuvada ilk kez gruptan çıkmayı başardı.Hırvatların etkili oyuncularından Ivan Perisic, ülkesinin bir önceki Dünya Kupası'nda attığı altı gole 2 gol ve 1 asist ile katkıda bulundu.

EN GOLCÜ MANDZUKİC

İkinci turda oynanan Hırvatistan- Danimarka arasındaki karşılaşma 2014 yılındaki Arjantin- Nijerya maçından sonra Dünya Kupası tarihinde ilk dört dakikada iki takımın da gol atmayı başardığı ikinci maç oldu. 2006 ve 2014 Dünya Kupalarında toplamda 6 gol atabilen Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası'nda Danimarka maçıyla birlikte toplamda 7 gol atarak bu sayıyı geçti. Mario Mandzukic, ülkesi adına Dünya Kupası'ndaki üçüncü golünü Danimarka ağlarına atarken Hırvatlar adına bu turnuvada 6 gol ile Davor Suker en fazla gol atan isimdi.

EV SAHİBİ İLE KARŞI KARŞIYA

Danimarka'yı penaltılar sonucu mağlup ederek çeyrek finale çıkmayı başaran Hırvatistan'ın rakibi ev sahibi Rusya oldu. Andrej Kramaric Rusya'ya attığı gol sonrası turnuvada gol atmayı başaran 7'inci farklı Hırvat oldu; 2018 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar sadece Belçika'dan 9 farklı oyuncu attı. Vida'nın uzatmalarda Rusya ağlarına gönderdiği gol 2018 Dünya Kupası'nda kornerden atılan 26'ıncı gol oldu. 1990 Dünya Kupası'nda Arjantin'den sonra bu turnuvada üst üste iki maçı penaltılar sonucu kazanan Hırvatistan ikinci takım oldu.

KUPA EVE GELİYOR MU?

İddialı rakiplerin arasından sıyrılarak son dört takım arasına kalan Hırvatistan ve İngiltere final mücadelesi için karşı karşıya geldi. Bu maçtan önce İngiltere ve Hırvatistan büyük turnuvalarda sadece bir kez karşı karşıya gelirken 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Bu karşılaşmada Ivan Perisic takımının eşitliği sağladığı golü ile toplamda turnuvadaki dördüncü golünü attı. maçın 90 dakikası beraberlikle sonra ererken 109'uncu dakikada Mario Mandzukic'in galibiyeti getiren golü ile Hırvatistan tarihinde ilk kez finale kaldı. Mandzukic'in bu golü Hırvatistan'ın Dünya Kupası tarihinde attığı, İngiltere'nin ise Dünya Kupası tarihinde kalesinde gördüğü en geç gol oldu. Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla 11 isabetli ara pas ve 31 uzaklaştıma yaptı. İngiliz futbolseverlerin Dünya Kupası boyunca söyledikleri "It's coming home" yani "Kupa eve geliyor" tezahüratı ise bu maçın sonunda Dünya Kupası'nın güzel anılarından biri olarak kaldı.

Tarihinde üçüncülük dışında başarısı bulunmayan Hırvatistan, bu turnuvada finale kalarak 7'den 70'e herkesi şaşırtmayı başardı. Altın jenerasyon olarak gösterilen Perisic'li, Modric'li, Mandzukic'li kadrosuyla Hırvatistan pazar akşamı Moskova'da oynanacak finalde rakibi Fransa karşısında taraftarlarına hem 1998 Dünya Kupası'nın mağlubiyetini unutturmak hem de bir ilki yaşatmak istiyor.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, Hırvatistan ile Fransa arasında yarın oynanacak final maçında belli olacak.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

