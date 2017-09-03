Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bayram tatilinin 9 gün bilançosu ağır: 98 ölü, 423 yaralı
9 gün bilanço ağır: 98...
Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem

Hırvatistan, Kosova'yı tek golle devirdi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu mücadelesinde Hırvatistan, evinde Kosova'yı 1 - 0 mağlup etti. Dün aşırı yağış nedeniye 27. dakikada yarıda kalan karşılaşma, bugün Zagreb kentindeki Maksimir Stadı'nda...

Hırvatistan, Kosova'yı tek golle devirdi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu mücadelesinde Hırvatistan, evinde Kosova'yı 1 - 0 mağlup etti.
Dün aşırı yağış nedeniye 27. dakikada yarıda kalan karşılaşma, bugün Zagreb kentindeki Maksimir Stadı'nda oynandı.
Ev sahibi ekip Hırvatistan'a 3 puanı getiren tek golü 74. dakikada Domagoj Vida kaydetti.
Hırvatistan bu galibiyetle puanını 16'ya yükselterek liderliğe yükseldi. Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı.
A Milli Futbol Takımımız, 5 Eylül Salı günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Hırvatistan'ı ağırlayacak.

İSTANBUL /

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314