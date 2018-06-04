Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...
Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher...
Fenerbahçe 'Ali Koç' dedi, Aziz Yıldırım'ı şoke eden sonuç
Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti

Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

İSTANBUL,() -  Hırvatistan Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 23 kişilik nihai kadrosunda Beşiktaşlı futbolculardan Domagoj Vida kadroda yer alırken, Matej Mitrovic forma giyemeyecek.  Hırvatistan Milli Takımı...

Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

İSTANBUL,() - 

Hırvatistan Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 23 kişilik nihai kadrosunda Beşiktaşlı futbolculardan Domagoj Vida kadroda yer alırken, Matej Mitrovic forma giyemeyecek. 
Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zladko Dalic, 2018 FIFA Dünya Kupası nihai kadrosunu açıkladı. Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Domagoj Vida kadroda yer alırken Club Brugge'a kiralanan Matej Mitrovic kupada yer alamayacak. 14 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak Hırvatistan; İzlanda, Nijerya ve Arjantin ile mücadele edecek.
Hırvatistan Milli Takımı'nda şu isimler bulunuyor: 
KALECİ: Lovre Kalinic (GENT), Danijel Subasic (AS Monaco FC), Dominik Livakovic (GNK Dinamo Zagreb)
DEFANS: Šime Vrsaljko (Atletico Madrid), Vedran Corluka (FK Lokomotiv Moscova), Domagoj Vida (Beşiktaş), Ivan Strinic (UC Sampdoria), Tin Jedvaj (Bayer 04 Leverkusen), Dejan Lovren (Liverpool FC), Dulje Caleta-Car (FC Red Bull Salzburg), Josip Pivaric (FK Dinamo Kiev)
ORTA SAHA: Marcelo Brozovic (FC Internazionale Milano), Ivan Rakitic (FC Barcelona), Luka Modric (Real Madrid CF), Milan Badelj (ACF Fiorentina), Mateo Kovacic (Real Madrid CF), Filip Bradaric (HNK Rijeka)
FORVET: Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaka (FC Schalke 04), Mario Mandzukic (Juventus FC), Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim), Nikola Kalinic (AC Milan), Ivan Perisic (FC Internazionale Milano) 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325