Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı'ndan NK Çelik'e ziyaret

Davor Suker: "Projeye elimden gelen tüm desteği vereceğim"

İSTANBUL,() -

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Türk iş insanlarının yatırım projesi olan Bosna Hersek 1. Ligi'nde yer alan NK Çelik takımını ziyaret etti.

Bölgede kurulan futbol akademisi ile dünyadaki pek çok ülkeden alt yapıya genç yetenekleri toplayan ve burayı pilot takım yapan Çelik, kısa zamanda bölgenin en tercih edilen takımlarından biri oldu. Projenin sadece Bosna Hersek için değil bu alanda yatırım yapmayı planlayan herkese örnek olduğunu vurgulayan Suker, "Buraya dostlarımı ziyarete geldim. Gördüklerim çok etkileyici. Hem bu bölge gençleri hem dünyada futbol ile ilgili hayalleri olan her genç için önemli. Ben de bu projeye elimden gelen tüm desteği vereceğim" diye konuştu.

Suker daha sonra teknik direktörlüğünü Hasan Özer'in yaptığı NK Çelik takımının Tuzla City ile yaptığı karşılaşmayı izledi.