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Hırvatistan çeyrek finalde Rusya'nın rakibi oldu

Hırvatistan - Danimarka: 4-3 (Penaltılarla) Nijniy Novgorod,() STAT: Nizhny Novgorod HAKEMLER: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Pablo Juan Belatti HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 81 Piravic), Modric, Rakitic, Brozovic (Dk....

Hırvatistan çeyrek finalde Rusya'nın rakibi oldu

Hırvatistan - Danimarka: 4-3 (Penaltılarla)

Nijniy Novgorod,()

STAT: Nizhny Novgorod
HAKEMLER: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Pablo Juan Belatti
HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 81 Piravic), Modric, Rakitic, Brozovic (Dk. 77 Kovacic), Perisic (Dk. 96 Kramaric), Rebic, Mandzukic (Dk. 107 Badelj) 
DANİMARKA: Schmeichel, Kjaer, Knudsen, Christensen (Dk. 46 Schöne), Delaney (Dk. 98 Krohn-Dehli), Eriksen, Braithwaite (Dk. 105 Sisto), Mathias Jorgensen, Dalsgaard, Yurary, Cornelius (Dk. 66 Nicolai Jorgensen)
GOLLER: Dk. 4 Mandzukic (Hırvatistan) - Dk. 1 Jorgensen (Danimarka)
SARI KART: Mathias Jorgensen (Danimarka)

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Hırvatistan, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Danimarka'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla Danimarka turnuvaya veda etti. Hırvatistan çeyrek finalde ev sahibi Rusya ile eşleşti.

1'inci dakikada Mathias Jorgensen'in yerden vuruşunda top, kaleci Subasic'in müdahalesine rağmen sol kale direğine çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
4'üncü dakikada sağ taraftan gelişen atakta Rebic'in pasında Rakitic topla buluştu ve topu bekletmeden penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmadan seken top altıpas çizgisi önünde Mandzukic'te kalırken, Mandzukic'in vuruşu ağlara gitti: 1-1.
Normal süre sonunda iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç uzatmaya gitti.
115'inci dakikada Modric'in pasında Rebic kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılan Rebic'i düşüren Mathias Jorgensen, penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıda topun başına Modric geçerken, Modric'in vuruşunu Schmeichel kurtardı.
Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve maç penaltılara gitti.
Danimarka'nın ilk penaltısında Eriksen topu kaleciye nişanladı.
Hırvatistan'ın ilk penaltısında Badelj'in vuruşunu kaleci kurtardı.
Danimarka'nın ikinci penaltısında Kjaer, topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
Hırvatistan'ın ikinci penaltısında Kramaric, meşin yuvarlak ile kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 2-2.
Danimarka'nın üçüncü penaltısında Krohn-Dehli meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3.
Hırvatistan'ın üçüncü penaltısında Modric, ağları sarstı: 3-3.
Danimarka'nın dördüncü penaltısında Schöne'nin vuruşunu Subasic kurtardı.
Hırvatistan'ın dördüncü penaltısını Piravic kullandı. Piravic'in vuruşunu Schmeichel çeldi.
Danimarka'nın beşinci penaltısında topun başına gelen Mathias Jorgensen, meşin yuvarlağı kaleci Subasic'e nişanladı.
Hırvatistan'ın beşinci penaltısını Rakitic kullandı. Rakitic'in vuruşu ağlarla buluştu ve Hırvatistan maçı 4-3 kazandı.

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