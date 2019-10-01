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Hırsızlık yaptığını itiraf eden oyuncunun sözleşmesine fesih
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, takımın yeni transferlerinden Kasper Dolberg'in saatini çaldığını itiraf eden Lamine Diaby'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Nice kulübü, uzun süredir gündemi meşgul eden hırsızlık konusunda...
SPOR 01.10.2019, 18:05
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, takımın yeni transferlerinden Kasper Dolberg'in saatini çaldığını itiraf eden Lamine Diaby'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Nice kulübü, uzun süredir gündemi meşgul eden hırsızlık konusunda kararını verdi. Yaz transfer döneminde Ajax'tan transfer edilen Kasper Dolberg'in 70 bin euroluk saatini soyunma odasında çaldığını ifade eden 18 yaşındaki Lamine Diaby'nin sözleşmesi feshedildi. Fransız ekibi, yaptığı açıklamada kulüp ve üyelerinin güvenine ihanet eden bu davranışın kabul edilemeyeceğini vurguladı.
18 yaşındaki forvet oyuncusu, Nice formasını 7 kez terletti.
Nice kulübü, uzun süredir gündemi meşgul eden hırsızlık konusunda kararını verdi. Yaz transfer döneminde Ajax'tan transfer edilen Kasper Dolberg'in 70 bin euroluk saatini soyunma odasında çaldığını ifade eden 18 yaşındaki Lamine Diaby'nin sözleşmesi feshedildi. Fransız ekibi, yaptığı açıklamada kulüp ve üyelerinin güvenine ihanet eden bu davranışın kabul edilemeyeceğini vurguladı.
18 yaşındaki forvet oyuncusu, Nice formasını 7 kez terletti.
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