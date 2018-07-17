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Hilmi Kulluk: 'Yeni sezonda çok daha güçlü bir Atiker Konyaspor izlettireceğiz'

Tolga YANIK/KONYA,() Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, yeni sezonda çok daha güçlü bir Atiker Konyaspor izlettireceklerini söyledi. Beraberindeki heyet ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı makamında...

Hilmi Kulluk: 'Yeni sezonda çok daha güçlü bir Atiker Konyaspor izlettireceğiz'

Tolga YANIK/KONYA,()

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, yeni sezonda çok daha güçlü bir Atiker Konyaspor izlettireceklerini söyledi.
Beraberindeki heyet ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı makamında ziyaret eden Hilmi Kulluk, "Bizler Atiker Konyaspor kulübü başkanı ve yönetim kurulu olarak şehrimizin en büyük markası haline gelen Konyaspor’umuzu desteklerinizle layık olduğu, hak ettiği yere taşıyabilmeyi ve burada kalıcı olmayı hedefliyoruz. Bizler bir grup Konyaspor sevdalısı olarak olağanüstü genel kurulda delegelerimizin izni ve onayıyla seçildik. O gün bugündür kulübümüzün bütün sorunlarını masaya yatırarak gece gündüz demeden çalıştık. İşleyişte aksayan yönleri tespit ettik ve hemen müdahalede bulunduk. Aynı zamanda sportif anlamda da Atiker Konyaspor’umuzu en üst seviyeye taşıyabilmek ve taraftarımızın gurur duyacağı bir takım oluşturabilmek için çabalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yeni sezonda çok daha güçlü bir Atiker Konyaspor’u izleteceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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