Hilmi Kulluk: Sonuçlar ve sıralama belliyse niye maçlara çıkıyoruz

Tolga YANIK / KONYA,()-

ATİKER Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Beşiktaş maçının sonucunu hakemlerin belirlediğini söyledi. Kulluk, "Son haftalarda benzer durumlarla defalarca karşılaştık ve karşılaşmaların skorlarını direkt etkileyen bu skandal kararlar yüzünden yine bir İstanbul deplasmanında üç puanı bırakmak zorunda kaldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor'da Başkan Hilmi Kulluk maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Kulluk, "Maçın geneline baktığımızda rakip takımın saha ve seyirci avantajını iyi kullandığını daha baskılı oynadığını söyleyebiliriz. Ancak son dakikalara 2-2’lik skorla giren ve yüzde yüz penaltısı verilmeyen takım biziz. Bir kez daha şahit olduk ki kurallar ayrıcalıklı takımlara özel olarak yorumlandı. Necip’in Amir’e yaptığı hareket bırakın dünyayı, Bernard Yıldızı’nda dahi penaltıdır ve bu düdüğü çalmamak ayıptır, günahtır, yazıktır. Bu ayıptan hem sahada düdük çalanlar, hem oturdukları yerden pozisyonları seyredenler hem de bu insanlara salahiyet verenler bizzat sorumludur" dedi.

VERİLMEYEN PENALTI TÜRK FUTBOLUNUN GENEL SORUNUDUR

Maçın hakemi tarafından verilmeyen penaltının Türk futbolunun genel sorunu olduğunu ifade eden Hilmi Kulluk, "Karşılaşmanın son dakikaları diye verilmeyen bu penaltı, esasında Türk futbolunun genel sorunudur. Hakemlerimiz, kamuoyunda bazı takımların kollandığı düşüncesini ortadan kaldıracak cesarette maç yönetemedikleri sürece bu sorun ilelebet devam edecektir.

Ne yazık ki; tepki almamak, eleştirilmemek, baskı görmemek için daha kolay olan seçiliyor ve sesi az çıkan, lobisi olmayan, sadece sahada mücadele vermek, sahada kazanmak isteyen takımlara büyük haksızlıklar yapılıyor. Artık birilerinin bu gidişe dur demesi gerekmektedir. Trabzon, Akhisar, Bursa, Kayseri, Malatya, Göztepe, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarında spor kamuoyunun ittifak ettiği yüzde yüz hakem hataları nedeniyle büyük kayıplar yaşadık. Önceki akşamda hem sahada düdük çalan hem de VAR başında defalarca pozisyonları oturdukları yerde izleyenler tarafından verilen-verilmeyen kararlar neticesinde üç puandan olduk" diye konuştu.

AVRUPA'YA GİTMEMİZİ İSTEMİYORLAR

Birilerinin Atiker Konyaspor'un Avrupa'ya gitmesini istemediğini de ileri süren Kulluk, "Hocamız haftalardır ısrarla bir başka teknik adamın söylediklerini kaynak göstererek lige ayar verildiğini ifade ediyor. Sistematik bir şekilde Atiker Konyaspor’a yapılanlara dönüp baktığımızda birilerinin bizim yeniden Avrupa’ya gitmemizi istemediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz.

Böylesi bir durumda, sonuçlar ve sıralama önceden belirlendiyse, bizler niye maçlara çıkıyoruz, niye bu tiyatroyu oynuyoruz. Biz bu filmin, bu tiyatronun figüranı değiliz ve asla da olmayacağız.

Haftalardır aynı terana.Sustukça tepemize binmeye çalışanlara buradan sesleniyorum. Canımız yandığı için yaptığımız açıklamalara ceza vereceğinize, gözlerinin önündeki pozisyonları dahi değerlendirmeyen hakemlerinizi alın karşınıza ve hangi takım olursa olsun cesaretle, korkusuzca maç yönetmeleri gerektiğini telkin edin. Bu cesarette olmayanlarla yollarınızı ayırın.

Bu kaçıncı sonucu etkileyen hata. Nerede adalet, nerede hak, hukuk savunucuları?

Bıktık, usandık artık yeter!" dedi.

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