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Hilmi Kulluk, Konyaspor başkan adaylığını açıkladı

"Konyaspor'un bir daha kötü günler geçirmemesi için yönetime talip olduk" Hasan DÖNMEZ/KONYA, () Atiker Konyaspor'da cuma günü yapılacak olan olağanüstü genel kurulda yarışacak 3'üncü aday iş adamı Hilmi Kulluk oldu. 8 Haziran'da...

Hilmi Kulluk, Konyaspor başkan adaylığını açıkladı

"Konyaspor'un bir daha kötü günler geçirmemesi için yönetime talip olduk"

Hasan DÖNMEZ/KONYA, ()

Atiker Konyaspor'da cuma günü yapılacak olan olağanüstü genel kurulda yarışacak 3'üncü aday iş adamı Hilmi Kulluk oldu.
8 Haziran'da olağanüstü genel kurula gidecek olan Atiker Konyaspor'da eski yönetim kurulu üyesi Hilmi Kulluk başkan adayı olduğunu açıkladı. 20 kişilik yönetim kuruluyla birlikte basının karşısına çıkan Kulluk, "Güzide kulübümüz Konyaspor'un geleceğini belirlemek için önemli bir genel kurula gidiyoruz. Konyaspor'a gönül verenlerin hiç hak etmediği bir sezon yaşadık. Son ana kadar Süper Lig'de kalıp kalmamamız belli olmamıştı. Bu hem Konyaspor hem de şanlı taraftarımıza layık olmayan bir durumdur. Yeni stadımızla birlikte futbolda adeta çağ atlayan, tüm futbol camiasının beğenisini kazanan Konyasporumuzun bir daha böyle kötü günleri geçirmemesi için ben ve arkadaşlarım bu şerefli göreve talip olduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hilmi Kulluk'un konuşması
- Toplantıdan genel detaylar

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