Hilmi Kulluk: İstanbul takımları kendi güç savaşlarına Anadolu takımlarını dahil ediyor

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, "Hemen her sezon yaşandığı üzere İstanbul takımlarının kendi aralarındaki güç savaşları ve gövde gösterilerine yine Anadolu takımlarını dahil ettiklerini görüyorum" dedi.Kulübün resmi internet sitesinden başkan Hilmi Kulluk imzalı yapılan yazılı açıklamada, "Hemen her sezon yaşandığı üzere İstanbul takımlarının kendi aralarındaki güç savaşları ve gövde gösterilerine yine Anadolu takımlarını dahil ettiklerini görüyorum. Böyle durumlarda yöntemleri ve usulleri her zaman aynı hiçbir zaman değişmedi. Zan altında bırakan, suçlayıcı ifadelerle, tepeden bakarak ve diğer takımları yok sayarak kendi aralarındaki hesapları bu yolla görmeye çalışmaları her geçen gün spor kamuoyunu daha da çok rahatsız etmeye başladı" dedi.BİLDİRİYE VERİLEN ONAYAçıklamanın devamında şu sözler yer aldı: "Bugün yeniden gündeme taşınan Kulüpler Birliği bildirisine dönemin Kayserispor Başkanı ve birliğin başkan yardımcısı sayın Erol Bedir ile yaptığımız telefon konuşmasında sözlü onay verdim. Ancak bildiriye bizim açımızdan son derece önemli olan ve olmazsa olmazımız olarak gördüğümüz bir cümlenin ilave edilmesi konusunda da kendileriyle mutabık kaldık. Bildiriye vereceğimiz onay için öne sürdüğümüz tek şart buydu. O bildiride, Anadolu kulüplerine yapılan çok daha büyük hakem hataları karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugünkü tartışmalara konu olan reaksiyonu göstermediğini ve benzeri kararlar almadığını, dolayısıyla bu durumun adalet duygusunu yaraladığı özellikle ifade edildi. Bugün benzer bir durumla karşılaşsak, Anadolu takımlarına karşı yapılan hataların ve sonrasında çifte standart anlayışıyla sümen altına itilen haksızlıkların altını çizmek için, yine aynı şekilde hareket ederdim. Bununla birlikte bugün bir defa daha gördük ki; bahse konu takımların yöneticileri yaptıkları açıklamalara dikkat etmek zorundadırlar. İçinde lanetin, firavunun yer aldığı cümleler kullanılarak 'Yoksa biz de lanetli kulüplere eklenmek için” hedef mi gösteriliyoruz? Bununla birlikte açıklamada yer alan “8 kulüp asla hakem hataları için konuşamaz. Konuşmamaları gerekir. Hakemler hakkında kesinlikle basın toplantısı yapmamaları gerekir' şeklindeki ifadeler son derece talihsizdir."SÜPER LİG 3-5 TAKIMIN HEGEMONYASINA TESLİM EDİLEMEZHiç kimsenin Konyaspor ve Anadolu takımlarına ne yapacağını dikte edemeyeceği belirtilen açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor ve diğer Anadolu takımlarına hiç kimse nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini ve ne yapacağını dikte edemez. Süper Lig artık 3-5 takımın hegemonyasına teslim edilecek durumda değildir. Kulüplerimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa hakkaniyet çerçevesinde sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Bizim gözümüzde bütün takımlar eşittir ve hiçbir takımın diğer takımlara karşı herhangi bir üstünlüğü yoktur. İlgili kurum ve kuruluşlar için de aynı şekilde olma zorunluluğu vardır. Ve bu zorunluluk Süper Lig takımları arasındaki adaletin sağlamlaştırılabilmesi için muhakkak tesis edilmesi gerekmektedir" denildi.