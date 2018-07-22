Hilmi Kulluk: "İsabetli ve uzun vadede faydalanabileceğimiz transferler yapacağız"

Tolga YANIK / KONYA,() - ATİKER Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, amaçlarının kulübün tek kuruşunu heba etmeden, isabetli ve uzun vadede kendilerinden maksimum düzeyde faydalanabilecekleri transferler yapmak istediklerini söyledi.

Takımın hazırlıklarını ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hilmi Kulluk, "Sezonun ilk maçına hazır vaziyette girmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelen gayreti yönetim kurulu üyelerimizle birlikte gösteriyoruz. Amacımız kulübümüzün bir tek kuruşunu heba etmeden, isabetli ve uzun vadede kendilerinden maksimum düzeyde faydalanabileceğimiz transferleri kadromuza dahil etmek. Bu doğrultudaki çabalarımızın taraftarlarımız ve basınımız açısından da ‘olumlu ve doğru adımlar’ olarak değerlendirilmesi bize güç vermektedir. Herkes şunu iyi bilsin ki; Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu olarak kulübümüzü karşılığı olmayan borçlanmanın içine sürüklemeden, geleceğimizi bugün bir çok Süper Lig takımında olduğu gibi ipotek altına almadan, aklı selim hareket ederek mücadele gücü, seyir keyfi yüksek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için hangi mevkide nasıl bir futbolcuya ihtiyacımız var ise en kısa ve kulübümüz açısından en uygun zamanda camiamıza kazandırmaya kararlıyız. Bugüne kadar diğer takımların büyük bir bölümü transfer dönemini büyük bir suskunluk içinde geçirirken Uğur Demirok, Ertuğrul Taşkıran, Yehven Opanasenko, Marko Jevtovic gibi önemli ve kaliteli isimleri kadromuza kattık. Bu konuda çalışmalarımızı herkesin bilgisi dahilinde ve koordineli bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

KALİTELİ BİR KARDOYA SAHİBİZ

Kaliteli bir kadroyada sahip olduklarını ifade eden Hilmi Kulluk, "Kaliteli bir kadroya sahibiz. Futbolcularımızın geçtiğimiz sene ortaya koyduğu performansın çok çok üzerine çıkacaklarına inanıyoruz. Mevcut kadroya dahil ettiğimiz, edeceğimiz futbolcularımızın ilk seneleri olmasına rağmen tıpkı Skubic, Milosevic ve diğer yeni transferlerimiz gibi uzun süredir yeşil beyaz forma için ter döken aidiyet hissi kazanmış yada Türkiye’deki ilk sezonlarında gol krallığı yaşayan, üst düzey futbol oynayarak önemli takımlara transfer olan oyuncular gibi kısa zamanda uyum sağlayacaklarına inanıyoruz. Aramıza yeni katılacak futbolcuların da en az mevcut oyuncularımız gibi üst düzey kaliteye sahip isimler olması noktasında sıkı bir çalışma içindeyiz. Bu konudaki temaslarımızı nihayete erdirip transferlerimizi Türkiye ve Avrupa’daki önemli takımların tercih ettiği Hollanda’daki kamp yerimize göndereceğiz ve böylelikle sezonun ilk maçına hazır hale geleceğiz" diye konuştu.

HEYECAN VERİCİ BİR KONYASPOR İZLETTİRECEĞİZ

Bu sezen heyecan verici bir Konyaspor izlettireceklerini belirten Hilmi Kulluk, "Hocamıza, teknik heyetimize, futbolcularımıza, aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza ve camiamıza güveniyorum. Bu sezon heyecan verici bir Atiker Konyaspor izleteceğimize olan inancımızı artırarak koruyorum. Tüm yönetici arkadaşlarımızla birlikte özellikle transfer komitesinde yer alan ve yarın da kamp çalışmalarını yakından takip etmek üzere Hollanda’ya gidecek olan başta ikinci başkanımız Selçuk Aksoy olmak üzere, başkan yardımcımız Abbas Kılıç, as başkanlarımız Osman Koçak ve Mustafa Aydınalp’e teşekkür ediyorum. Bütün mesaimizi, gücümüzü, sevgimizi Konyaspor’umuzun menfaatleri için seferber ettiğimizi bir kez daha ifade ediyor, yeni sezonun camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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