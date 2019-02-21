Hikmet Karaman öğrencilerle bir araya geldi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()-



İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, spor söyleşisinde öğrencilerle buluştu.

Teknik direktör Hikmet Karaman ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski üyesi Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, spor söyleşisine katıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin sorularına yanıt veren Hikmet Karaman, teknik direktörlük mesleğine nasıl başladığı yönündeki soru üzerine, “Babamın öğretmenlik yapmasının da belki etkisiyle mahalle maçlarını ben ayarlardım. Liderlik veya koçluk yapma alışkanlığı o dönemden bu yana var. Futbolculuk hayatımdan sonra teknik direktörlüğü seçtim” yanıtını verdi.

'Yerli mi yoksa yabancı sporculardan yana mısınız?' sorusuna ise Karaman, "Dil, renk, köken ayrımcılığına gidilmesine karşıyım. Irkçılığa karşıyım. Yabancı yerli tartışmasından önce iyi hocalar yetiştirebiliyor muyuz? Onlar genç futbolcu yetiştiriyor mu? Ona bakmak lazım. Sorunun temelini çözmek gerekir. Önceden yabancı sınırlaması varken de A Milli Takımımızın iskeletini yabancı ülkelerde yetişen gurbetçi futbolcular oluşturuyordu" şeklinde cevap verdi.

VAR sistemi ile ilgili soru üzerine, teknolojinin gerisinde kalınmaması gerektiğini ifade eden Karaman, VAR sistemini desteklediğini kaydederek, burada görevli hakemlerinde bilgi donanımının en iyi şekilde olması gerektiğini söyledi.

"Altyapıya daha fazla yönelmek gerekiyor" diyen deneyimli çalıştırıcı, takımın Avrupa kupalarına kalıp kalamayacağı hakkındaki soru üzerine, “Önce tehlikeli bölgeden sıyrılalım. Ayağımızın altındaki kaygan zeminden kurtulalım. Şimdi yukarıya neyse aşağıya da aynı derecede uzaklıktayız. Biz buralardan kurtulup ayağımızın altındaki kaygan zeminden kurtulup önce 38 puan toplayıp sonrasında üst sıralar için mücadele eder hale gelmeliyiz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hikmet karaman’ın konferans salonuna gelişi

-Hikmet Karaman’ın konuşması

-Öğrencilerin Hikmet Karaman’a soruları

-Genel detay

(FOTOĞRAFLI)