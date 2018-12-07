Hikmet Karaman: ''Konuşma değil, icraat zamanı''

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() -

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Hikmet Karaman, sarı kırmızılı oyuncuları bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçına hazırlarken, ''Şimdi konuşma değil, icraat zamanı'' dedi.

Kadir Has Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular düz koşu, ısınma ve pas çalışması yaptı. Altay ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında forma giyen isimler düz koşu yaptıktan sonra salonda çalıştılar. Teknik direktör Hikmet Karaman, bütün futbolcularla tek tek ayaküstü sohbet etti.

KARAMAN: "KONUŞMA DEĞİL İCRAAT ZAMANI"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Hikmet Karaman, "Takım olarak bulunmuş olduğumuz durum malum. Buraya bunu bilerek, görerek geldik. Dışarıdan bakıldığında takımın kadrosunun kaliteli isimlerden kurulu olduğu görülüyor. Ligdeki sıralamaya bakıldığı zaman takım kalitesi ile puan cetvelindeki sıralama birbirine uymuyor. Karşımıza ters bir tablo çıkıyor. 2005 yılında Kayserispor'da çalıştım ayrıca Erciyesspor'da da görev aldım. Buraya iki kere geldiğimde de başkanla, sporcularla taraftarla medya ile birlik olmuştuk ve alnımızın akıyla sıkıntılı durumdan çıkmıştık ve yine aynı şekilde çıkmak istiyoruz. Bunun içinde herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bunu yapacak gücümüz var. Zaman zaman beni, başkanı, yönetimi istemeyen ya da bir takım farklı düşüncede olanlar olabilir. Eğer başarılı olmak istiyorsak birlik olmalıyız. Bizim teknik ekip olarak bunu yapacak kapasitemiz var, isimlerin kapasitelerini skora ve tabelaya yansıtmak istiyoruz. Biz sondan ikinci sıradayız, Kasımpaşa lig ikincisi pazartesi günü 'Bismillah' deyip, benim de uzun yıllar yardımcılığını yaptığım çok şeyler öğrendiğim Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takıma karşı mücadele edeceğiz. Takımı seyredelim de demedik. Hemen ateşin içine inip o ateşe su döküp oradan çıkmayı düşünüyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde döneriz buna da ihtiyacımız var. Konuşma değil önce iş ve icraat yapmamız gerekiyor. Fazla konuşmaya gerek yok. Biz düşünmeden geldik ateşin içine atladık. Ateşin içine su döküp oradan çıkmayı düşünüyoruz. Konuşma değil önce icraat yapma zamanı, fazla konuşmaya gerek yok" açıklamasında bulundu.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kayserisporlu futbolcuların antrenmana hazırlanışı

- Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın konuşması

- Antrenman görüntüsü

- Genel detay