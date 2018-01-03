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Hikmet Karaman'ın 15'inci takımı Aytemiz Alanyaspor oldu

İSTANBUL,() Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzalayan Hikmet Karaman, teknik direktör olarak 15'inci farklı takımla lig mücadelesi vermeye hazırlanıyor. Teknik direktörlük kariyerine Zeytinburnuspor ile başlayan ve 14 farklı...

Hikmet Karaman'ın 15'inci takımı Aytemiz Alanyaspor oldu

İSTANBUL,()

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzalayan Hikmet Karaman, teknik direktör olarak 15'inci farklı takımla lig mücadelesi vermeye hazırlanıyor.
Teknik direktörlük kariyerine Zeytinburnuspor ile başlayan ve 14 farklı takımı çalıştıran Karaman'ın son durağı Aytemiz Alanyaspor oldu. Hikmet Karaman, sezona TFF 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'da başladı ancak 7'nci haftada alınan 3-1'lik Elazığspor mağlubiyetiyle takımdan ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor ise sezona Safet Susic ile başladı ancak ligin devre arasıyla birlikte Susic görevden alındı.
Hikmet Karaman, 20 yıllık teknik direktörlük kariyerinde Aytemiz Alanyaspor ile 15'inci farklı takımını çalıştırmaya başladı. Aytemiz Alanyaspor ise Süper Lig'e yükseldiği 2016-2017 sezonuna Hüseyin Kalpar'la başladı. Hüseyin Kalpar'ın ayrılmasıyla Aytemiz Alanyaspor U21 Ligi Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak, Süper Lig'de 2 maçlık görev yaptı. Sonrasında Alanyaspor'da göreve Safet Susic getirildi. Hikmet Karaman ise Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'deki 3'üncü teknik direktörü oldu.

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