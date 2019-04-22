Hikmet Karaman: Futbolcularım ödülü ve alkışlanmayı hak ediyor

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () - İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından hafta sonu evinde karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman, futbolcuların güzel bir mücadele örneği gösterdiğini belirterek, ödülü ve alkışlanmayı hak ettiklerini söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında 3-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Futbolcular antrenmanda ısınma hareketi, topla yürüme ve savunma-hücum çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Bernard Mensah, Umut Bulut, Şamil Çinaz ve Atila Turan antrenmanda yer almadı.

KARAMAN: NELER YAPABİLİRİZ DİYE BAKMAK İSTİYORUZ

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman, Galatasaray maçını geride bıraktıklarını belirterek, "Çünkü geçmişe dönüp negatiflerle değil, önümüze bakıp neler yapabiliriz diye bakmak istiyoruz. 'Kalan maçlarda neler yapabiliriz' diye düşünüyoruz. Önümüzde Aytemiz Alanyaspor maçı var. Hem Sergen Yalçın, hem ben birbirimizi ve takımı tanıyan teknik adamlarız" şeklinde konuştu.

"SON MAÇIMIZDA İYİ BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ GÖSTERDİK"

Futbolcularının maçlarda genel olarak iyi mücadele ettiğini kaydeden Karaman, "Şehri temsil etme yolunda güzel bir karakter ortaya koydular. Son maçımızda 10 kişi oynamamıza rağmen iyi bir mücadele örneği gösterdik. Bu hafta iç kendi sahamızda güzel bir maça çıkacağız. Alanyaspor iyi bir takım. Sergen hoca da çok başarılı. Taraftarlarımızı şölene davet ediyoruz" dedi.

"ŞEHRİN BİR BÜTÜN HALİNDE DESTEK VERMESİ GEREKİYOR"

Şehrin önde gelenlerine seslenen Karaman, "Şehrin büyüklerinin de farklı desteğine ihtiyacımız var. Buradan onlara da bir mesaj göndermek istiyorum. Seçim de bitti. Başkanımız ve yönetim kurulumuz gerekli şeyleri yapıyor ama şehrin artık bir bütün halinde bu futbolcu grubuna destek vermesi gerekiyor. Geldiğimiz yeri unutmadık. Göreve geldiğimizde 12 puanla sondan ikinci sıradaydık. Oradan buralara geldik. Futbolcular müthiş mücadele ettiler. Bu mücadele sonunda da hem ödülü hem de alkışlanmayı hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hikmet Karaman'ın futbolcularla konuşması

- Futbolcuların antrenman sahasına gelişi

- Hikmet Karaman'ın konuşması

- Antrenman görüntüsü

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)