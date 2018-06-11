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Hidayet Türkoğlu: "Ufuk hocamıza güvenen ve inanan bir ekibiz"

"Ankara halkı her zaman destek olmuştur" Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sponsorluk anlaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  Eleme maçlarında Ankara taraftarının...

Hidayet Türkoğlu: "Ufuk hocamıza güvenen ve inanan bir ekibiz"

"Ankara halkı her zaman destek olmuştur"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sponsorluk anlaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Eleme maçlarında Ankara taraftarının her zaman yanlarında olacaklarını ifade eden Hidayet Türkoğlu, "Ankara'da oynayacağımız maçlar ve sonrasında Eylül ayında da oynayacağımız maçlar çok önemli. Buradaki galibiyetlerle bizi 2019 Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı kazandıracak. Fazla mesaj vermeye gerek yok. Ankara halkı her zaman destek olmuştur. İnanıyorum ki bu süreçte milli takımı yalnız bırakmayacaklardır. Umarım Ankara Spor Salonu'nda güzel bir atmosfer olacak. İnşallah oradan 2 galibiyet alarak bir dahaki grupta daha avantajlı olacağız. Ufuk hocamıza güvenen ve inanan bir ekibiz. Bu süreçte de onların yanında olacağız. Umarım iyi basketbolla, iyi bir sonuç elde ederiz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları
 

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