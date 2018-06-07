Hidayet Türkoğlu: "Böyle bir merkeze ihtiyacımız vardı"

"İki takımı da kutluyor ve başarılar diliyorum"

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL,()

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu için, "Geleceğe yönelik tesis için yıkmak zorunda kaldık. İnanın oraya katacağımız tesis bütün yapılanları unutturacaktır. O yüzden oraya şu ana kadar eksik olarak gördüğümüz, TBF tesisini Türk sporuna kazandıracağız" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile bir teknoloji firması arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GELECEĞE YÖNELİK TESİS İÇİN YIKMAK ZORUNDA KALDIK"

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımıyla ilgili konuşan Hidayet Türkoğlu, "Abdi İpekçi Spor Salonu'nda hepimizin geçmişi vardı. Geleceğe yönelik tesis için yıkmak zorunda kaldık. İnanın oraya katacağımız tesis bütün yapılanları unutturacaktır. O yüzden oraya şu ana kadar eksik olarak gördüğümüz, TBF tesisini Türk sporuna kazandıracağız. Spor Bakanlığımız ile iletişim halindeyiz. Biz ne kadar bünyemize salon ve tesis kazandırırsak bunlar hep basketbol için. Bize düşeni yapacağız. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Türk sporuna kazandıracağız. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ona bu projeyi sunduğumuzda çok beğendi ve mutlu oldu. Altyapılarımız ve milli takımlarımız için böyle bir merkeze ihtiyacımız vardı. Biz yeni yönetim olarak her zaman yeni işler yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İKİ TAKIMI DA KUTLUYOR VE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde finale çıkan Fenerbahçe Doğuş ve TOFAŞ takımlarına tebrik eden Türkoğlu, "TOFAŞ sezon başından beri güzel başlangıç yaptı ve sonunu getirdi diyebiliriz. Şu an oynadığı basketbolla hak ettiği yerde. Bizleri heyecanlı bir süreç bekliyor. İnşallah herkesin hoşuna gidecek, keyifli, sorunsuz bir final geçiririz. Hak eden de kupayı alır. İki takımı da kutluyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları