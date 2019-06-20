Hidayet Türkoğlu: A Milli Kadın Basketbol Takımı bizim gurur kaynağımız

Serhan TÜRK / İSTANBUL, ()

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen medya günde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Sırbistan'da düzenlenecek Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım hakkında açıklamalar yapan Türkoğlu, "A Milli Kadın Basketbol Takımı, federasyon olarak bizim gurur kaynağımız. İki kez olimpiyatlara gitmiş ve çok güzel başarılar yaşamış bir takım" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın büyük başarılar elde ettiğini belirten Hidayet Türkoğlu, "A Milli Kadın Basketbol Takımı, federasyon olarak bizim gurur kaynağımız. İki kez olimpiyatlara gitmiş ve çok güzel başarılar yaşamış bir takım. Bunun üçüncüsünü başarabilmek için önlerinde bir Avrupa şampiyonası var. Gerek Ceyhun hoca gerekse de diğer bütün sporcu arkadaşlar, bu turnuvanın öneminin farkında. Biz de her daim onların yanındayız. Hedefimiz, ilk 6'da yer alarak olimpiyatlara katılacak dereceyi elde edebilmek. Bunu garantiledikten sonra güzel bir başarı da gelirse herkesin gurur duyacağı bir süreç olur. Hepsine inanıyoruz. Umarım bizleri gururlandıracak neticeler elde ederler. 2020 Olimpiyat Oyunları'na gidebilmek için fırsat yakalayabilirsek, çok büyük başarı elde etmiş oluruz" şeklinde konuştu.

Türkoğlu, şampiyonada yer alan rakipler hakkında, "Bu tip turnuvalarda her maç çok anlamlı. Önemli olan turnuvaya nasıl başlayacağınız. İlk maçı İtalya ile oynayacağız. İtalya, kağıt üzerinde en zor rakibimiz. İnşallah turnuvaya da iyi başlarız. İtalya galibiyeti ile büyük moral buluruz ve öyle de devam eder" dedi.

"FEDERASYON OLARAK HAK EDENE KUPAYI VERİRİZ"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisi 7'nci ve son maç için de Türkoğlu, "Televizyon başında ve salondaki seyircilerin inanılmaz bir seri izlediğini düşünüyorum. Her iki takımın da deplasmanda birbirlerini yendikleri bir seri izliyoruz ve durum 3-3. İnşallah sorunsuz bir şekilde, hak edenin kazanacağı bir final izleriz. Ligdeki tüm takımları yıl boyunca gösterdikleri performanstan dolayı kutlamak istiyorum. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu da hem THY Avrupa Ligi hem de final serisinde ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Yoğun bir tempoda mücadele ediyorlar. İnşallah herkesin keyif alacağı bir son maç olur. Federasyon olarak inşallah hak edene kupayı veririz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadın milli basketbolcuları Huber Köşkü'nde ağırlamasın için de Türkoğlu, "Emine Erdoğan Hanımefendi, geçen gün milli takıma yemek verdi. Hiçbir zaman desteğini esirgemiyor ve her zaman sporcuların yanında oluyor. Güzel bir gece geçtiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları

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