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HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü maçının ardından
SPOR 25.01.2020, 16:59
HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinceki, 1-1 biten MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, beraberlik nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "İleriki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.
MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan ise, "Bugün oynanan mücadele ile alınan 1 puan bizi ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.
Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından konuşan MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, "Zor bir maç olacağı belliydi. 3 puan düşüncesiyle geldiğimiz maçta 1 puan aldık. Maçta planlarımız bizim için iyi gitmedi. İkinci yarıda erken kart gördüğümüz için planlarımız değişti. Maçta risk alarak 3'lü savunmaya döndük. Oyunu dengeledik. Duran topta golü bulduk. Futbolcularımız iyi mücadele gösterdi. Bugün oynanan mücadele ile alınan 1 puan bizi ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise, "Çok önemli mücadeleydi. Maça çok iyi başladık. Oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı Ankaragücü 10 kişi kaldı. Biz golü atamayınca rakip takım gol attı. Oyuncularımın önceki maçlardan dolayı zannediyorum özgüven eksikliği vardı. O nedenle gol atamadığımızı düşünüyorum. İleriki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Transfer konusuna da değinen Prosinecki, "Yeterince iyi oyuncular aldık. Takımda iyi oyuncularımız var. Artık bahane bulacak durumumuz yok. Lige havlu atmadık. Takımımız iyiye gidiyor. Ligde başarılı sonuçlar alacaktır" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan ise, "Bugün oynanan mücadele ile alınan 1 puan bizi ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.
Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından konuşan MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, "Zor bir maç olacağı belliydi. 3 puan düşüncesiyle geldiğimiz maçta 1 puan aldık. Maçta planlarımız bizim için iyi gitmedi. İkinci yarıda erken kart gördüğümüz için planlarımız değişti. Maçta risk alarak 3'lü savunmaya döndük. Oyunu dengeledik. Duran topta golü bulduk. Futbolcularımız iyi mücadele gösterdi. Bugün oynanan mücadele ile alınan 1 puan bizi ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise, "Çok önemli mücadeleydi. Maça çok iyi başladık. Oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı Ankaragücü 10 kişi kaldı. Biz golü atamayınca rakip takım gol attı. Oyuncularımın önceki maçlardan dolayı zannediyorum özgüven eksikliği vardı. O nedenle gol atamadığımızı düşünüyorum. İleriki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Transfer konusuna da değinen Prosinecki, "Yeterince iyi oyuncular aldık. Takımda iyi oyuncularımız var. Artık bahane bulacak durumumuz yok. Lige havlu atmadık. Takımımız iyiye gidiyor. Ligde başarılı sonuçlar alacaktır" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kayserispor Teknik Direktörü Prosinceki'nin konuşması
- MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan'ın konuşması
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