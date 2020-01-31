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Hes Kablo Kayserispor, devre arasında 9 transfer yaptı
SPOR 31.01.2020, 15:51
HES Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde 9 transfer gerçekleştirdi.
Sezonun ilk yarısında Georges Ntep, Adryan Tavares, Emanuel Adebayor, Bilal Başaçıkoğlu, Atila Turan, Şamil Çinaz, Umut Bulut ve Benoit Poulain sözleşmelerini feshederek takımdan ayrılmıştı. Sarı kırmızılılar devre arası transfer döneminde Muris Mesanovic, Gustavo Campanharo, Zoran Kvrzic, Enver Cenk Şahin, Emre Taşdemir, Oğuzhan Çabar, Cristan Sapunaru ve Diego Angelo'yu transfer etti. Devre arası transfer dönemini 9 takviye ile kapatan Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç için yarın yola çıkacak.
Sezonun ilk yarısında Georges Ntep, Adryan Tavares, Emanuel Adebayor, Bilal Başaçıkoğlu, Atila Turan, Şamil Çinaz, Umut Bulut ve Benoit Poulain sözleşmelerini feshederek takımdan ayrılmıştı. Sarı kırmızılılar devre arası transfer döneminde Muris Mesanovic, Gustavo Campanharo, Zoran Kvrzic, Enver Cenk Şahin, Emre Taşdemir, Oğuzhan Çabar, Cristan Sapunaru ve Diego Angelo'yu transfer etti. Devre arası transfer dönemini 9 takviye ile kapatan Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç için yarın yola çıkacak.
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