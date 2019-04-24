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Hersek’te Başpehlivan Osman Aynur oldu

YALOVA’da Altınova Belediyesi 5. Hersek Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı, finalde Şaban Yılmaz’ı yenen Osman Aynur oldu. Ağalığı ise Altınova Kent Konseyi Başkanı ve İşadamı Ali Yurt kazandı. Altınova Belediyesi 5. Hersek Yağlı...

Hersek’te Başpehlivan Osman Aynur oldu
YALOVA’da Altınova Belediyesi 5. Hersek Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı, finalde Şaban Yılmaz’ı yenen Osman Aynur oldu. Ağalığı ise Altınova Kent Konseyi Başkanı ve İşadamı Ali Yurt kazandı.
Altınova Belediyesi 5. Hersek Yağlı Güreşlerine 16’sı başpehlivan olmak üzere toplam 375 pehlivan katıldı. Büyük bir katılımın gerçekleştiği güreşler, renkli görüntülere sahne oldu.
Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soyugüzel, TC Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin, MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, KKTC Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Tatlısu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Kocaman, Bulgaristan’ın Dve Mogili Belediye Meclis Başkanı Stefan Dimitrov, Bulgaristan’ın Dve Mogili Belediye Başkan Yardımcısı Krasimira Rusinova, Moldova Gagavuzya Belediye Başkanı Oleg Garizan, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Altınova Spor Kulübü Başkanı Sedat Ok, İlçe Spor Müdürü Mehmet Sait Başaran, daire amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri, çeşitli güreşlerin güreş ağaları ve güreş severler katıldı.
375 GÜREŞÇİ
Altınova ilçesine bağlı tarihi Hersek Mahallesi’nde bu yıl 5’inci gerçekleştirilen Hersek Yağlı Güreşlerinde 13 ayrı kategoride 375 pehlivan mücadele etti. Altınova Hersek Er Meydanı’na davul ve zurnalar eşliğinde sahaya giren il ve ilçe protokolü, vatandaşları selamladı. Güreşlerin açılış konuşmasını yapan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ata sporunu yaşatmak için belediye meclis üyeleri ile yola çıktıklarını ifade ederek, “Sadece ilçemize değil ilimize ve bölgemize önemli bir tesis kazandırdık” dedi.
5. Hersek Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı, finalde Şaban Yılmaz’ı yenen Osman Aynur oldu. Ağalığı ise Altınova Kent Konseyi Başkanı ve İşadamı Ali Yurt kazandı.

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